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أخبار العالم

الملك عبد الله أول حاكم عربي يجري اتصالا بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
جو بايدن
جو بايدن
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شريف سيد
أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. 


ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، فإن العاهل الأردني أعرب خلال الاتصال عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


كما أكد أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19". 


ونشر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الاثنين، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقطع فيديو، لأعضاء إدارته الجدد الذي أعلن فريقه الانتقالي عنهم اليوم.


وقال بايدن: "اليوم أعلن عن أول أعضاء لفريق الأمن القومي والسياسة الخارجية الخاص بي".


وأضاف: "سيحشدون العالم لمواجهة تحدياتنا التي لا مثيل لها. تحديات لا يمكن لأي دولة مواجهتها وحدها".


وتابع: "حان الوقت لاستعادة القيادة الأمريكية. أنا أثق بهذه المجموعة لفعل ذلك فقط".


وبحسب ما جاء على موقع فريق بايدن الانتقالي، فإن الرئيس الأمريكي المنتخب قرر تعيين أنطوني بلينكن في منصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشارًا الأمن القومي الأمريكي، وليندا توماس جرين فيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هينز، مديرة للمخابرات الوطنية، وأليساندو مايوركس، وزيرًا للأمن الداخلي.


كما عين بايدن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري مستشارًا خاصًا لشئون المناخ.
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