مفاجأة خلال ساعات.. سعد الصغير يشوق جمهوره بأغنية جديدة عن النادي الأهلي

وظهر فيها وفي خلفيتها شعار النادي الاهلي, حيث اعلن عن قيامه بتسجيل اغنية جديدة للنادي الاهلي واذاعتها خلال ساعات. نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام،





وعلق سعد الصغير علي الصورة: " انتظروا خلال ساعات اغنيه جديده اهداء للنادي الاهلي العظيم وجماهيره من الفنان سعد الصغير تراقبو".









و كان أثار سعد الصغير حالة من الجدل الواسع بسبب أزمته مع شمس، والتي بدأت بعد كشفها عن زواجهما، لكنه نفى الأمر أكثر من مرة، قبل أن يظهر في أحد البرامج واعترف بالزواج، وأنه كان سرا، بسبب خلافات وحتى لا تغضب زوجته الأولى، مضيفا أنها اعتبرته " شحاتة أبو كف، و أجبرته على الزواج ".





لكن لم تنته الأزمة باعترافه بالزواج، بل خرجت شمس بعدها لتؤكد أن سعد أرغمها على إجهاض جنينها، ما سبب لها مشاكل، واضطرت إلى كفالة طفلة، بعد رفض دار الأيتام التبني، لكونها راقصة.





وعادت شمس و اتهمته بالتعدي عليها بواسطة بلطجية، و بعد الصلح بينهما، تم إخلاء سبيلهما من النيابة، إلى أن ظهرت مرة أخرى في عام 2016، و هي تستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذها، و نشرت تسجيلات و فيديوهات لسعد الصغير، عبر حسابها على فيسبوك، ليرد عليها بأنها تبتزه بعد أن أنفق عليها مليوني جنيه، وصورته دون أن يعلم.





وكان الفنان سعد الصغير قد نشر مجموعة من الصور له خلال حضوره حفل خطوبة ابنة عصام الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر سعد الصغير في الصورة برفقة عصام الحضري وزوجته وعدد من الحاضرين خلال الاحتفال بخطوبته ابنته الحضرى في أحد الأماكن الخاصة.





واحتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، أمس بخطوبة ابنته شاهندة ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلق الحضرى، على الصور قائلا: "بنتي حبيبتي و اول فرحتي شاهندة الف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكوا بخير انتي و عمر حبيبي و ابني التاني وعقبال الفرحة الكبيرة ... كبرتي يا شوشو وكبرتيني".







