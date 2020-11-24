أحمد بتشان يحقق 5 ملايين مشاهدة بـ فيك العبر .. فيديو

حقق كليب "فيك العبر" لـ أحمد بتشان 5 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع خالد عز، إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".





وتقول كلمات الأغنية: "فيك العِبر، سايق الكبر معرفش ليه عن نفسي أنا هقولك خبر وابصم عليه طلعت ندل ومش جدع مش ده اللي أنا متوقعه عملت إيه يا خسارة اللي بنرفعه ونعلي فيه في الجد بيسيبك تقع أنا مصدوم مش لاقي معاني للدرجة دي أنت أناني".





وحقق أحمد بتشان، نجاحا بطرحه العديد من الكليبات، مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.





تقول كلمات الأغنية: "حبيبى بعد غيابه.. عرف قلبى عذابه.. سافرت الافراح.. طالت المشاوير.. عدى وقت كتير.. والحنين أصعب رحلة.. رجوعه ليا منايا.. يا ريته لسه معايا.. يا ريته منى ما راح.. كل يوم بيفوت.. ألف مرة بموت.. دى الوحدة مش سهلة.. أنا منسيتهوش كل ده.. باكدب لو اقول غير كده.. منجحتش أبطل افتكره.. أو افكر فيه.. أيامنا ازاى يرجعوا؟؟ أنا صوته ساعات بسمعه.. آه وبتلفت عشان اشوفه.. ولا بلاقيه".









وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.





أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.



