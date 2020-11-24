درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24-11-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء 24- 11- 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد صباحا، على أن يكون الطقس ليلا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24
الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22
مطروح الصغرى 15 والعظمى 20
دمياط الصغرى 16 والعظمى 23
بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23
شرم الشيخ الصغرى 19والعظمى 28
الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27
الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24
بني سويف الصغرى 11 والعظمى 24
اسيوط الصغرى 12 والعظمى25
الأقصر الصغرى 12 والعظمى 27
أسوان الصغرى 14 والعظمى 28
شلاتين الصغرى 18والعظمى 28
حلايب الصغرى 19 والعظمى 26
الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26