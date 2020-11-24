بفستان أحمر.. زينب غريب تخطف الأنظار عبر إنستجرام





وظهرت زينب غريب في الصورة من مهرجان الجونة بإطلالة ساحرة و هي ترتدي فستان باللون الاحمر.





و جاءت التعليقات علي الصورة كالتالي :

-قمر يا زينب

-شكلك يجنن

-اخيرااااا رجعتي تاني

-وحشتينا





يذكر ان زينب غريب اعلن عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من مهرجان الجونة السينمائي.





كتبت زينب": أنا إيجابي كورونا، أى حد اتعامل معايا ياريت ياخد الاحتياطات اللازمة أتمنى الناس كلها تكون بخير".





وكانت قد أثارت زينب غريب حالة من الجدل الواسع بسبب إطلالتها المختلفة خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، حيث ارتدت زينب فى حفل الافتتاح فستانا ارجوانيا غير تقليدى، وفى اليوم التالى ارتدت جاكيت أسود، وبنطلون بنفسجي، وتزينت بحقيبة من الجلد الأسود.





تحدثت الممثلة زينب غريب عن بداية مشوارها الفني وكيف تغلب على الصعوبات التي واجهتها لخوض تجربة التمثيل، قائلة: "أول فرصة كانت فى مسلسل سجن النسا بتقديم شخصية نجوى، وكانت شخصية شعبية ومدمنة مخدرات"، موضحة أن هذا الدور أدي إلى حدوث جدال بينها وبين عائلتها.





وأضافت زينب غريب خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية "سي بي سي": "قررت أحلق شعرى علشان أخلى بابا يوافق أنى أمثل"، لكنها دعت كل من فى سنها ألا يفعلوا ذلك، متابعة:" كانت حالة ضعف منى أنى أحلق شعرى علشان أخليهم يوافقوا، وبابا وافق أنى أمثل علشان لقى حالتى النفسية مش كويسة".





كما تحدث الممثلة زينب غريب عن علاقتها بالمخرجة كاملة أبو ذكرى، مخرجة مسلسل ب100 وش، قائلة: "علاقتى مع كاملة أبو ذكرى علاقة خاصة، وهي على الصعيد الإنسانى تلقائية جدا وتعلمك تطلعى تفاصيل عن الدور".





وتابعت أنها ألتحقت بمسلسل 100 وش بعدما جاءها إتصال من المخرجة كاملة أبو ذكرى وقبلت أداء دور لوز العنب.





وأشارت الممثلة إلى أنها صاحبة الأفيه الخاص بشخصيتها في المسلسل "أزيك يا عسلية" والموجه للفنان أسر ياسين، مضيفة:" لقيتنى مرة بقوله قبل ما نصور أزيك يا عسلية فسكت، وبعدين وأحنا فى المشهد حطيت أيدى على الباب وقولتها وبعدين أتصدم.

نشرت الفنانة زينب غريب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام ".