مراد مكرم يكشف لـ صدى البلد كواليس برنامج الاكيل ..صور وفيديو





وكشف مراد مكرم ان تصوير برنامج الاكيل يستغرق من ساعتين الى 4 ساعات وتصويره يكون دائما وقت الظهيرة ، لافتا الى انه يتناول كميات صغيرة من الطعام لانه يتذوق أكثر من وجبة.





واضاف :"انا مجرد ناقد للاكل وليس أكثر من ذلك حتى انني لا أجيد موهبة الطبخ وذلك الامر ليس مطلوب مني ".





وعن سؤاله من الاقرب اليك مراد مكرم مذيع الاكيل ام الفنان ، اجاب :" الامران مختلفان عن بعضهما الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت اتمنى ان اصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية".





وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج الاكيل التجديد دائما لاني وفريق العمل نسعى لتقديم الاكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لان الشعب المصري بحب الاكل وثقافة الاكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية ".





واضاف مراد مكرم :" برنامج الاكيل سبب رزق للكثير من الناس و ذلك احد اسباب نجاحه، لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت ارباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الاكيل".





وتابع :" على مدار 6 سنوات من تقديمي برنامج الاكيل حافظت على المصداقية واقدم رأيي في الاكل بمنتهى النزاهة بعيدا عن المجاملة حتى وان كان المطعم قام بشراء الحلقة بمقابل مادي بهدف الدعاية .. لان محدش كاسر عيني واقدم تعليق بطريقة محترمة لان في الاساس الأكل ذوق".





واستطرد مراد مكرم حديثه :" ليس من حقي ان اقول ان هذا الطعام سيئ او شيء آخر لان هذا حكم صادر عن شخص واحد وفي النهاية لكل واحد ذوقه في الطعام وملاحظاتي تكون موضوعية كي لا يعود الامر بخسارة على صاحب المطعم".





وتتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.



