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رياضة

تجاوزنا الأزمة المالية.. المقاصة: إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق بنسبة 90%

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:26 م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى

أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن إدارة الفريق الفيومى تجاوزت أزمة نقص الموارد المادية التى تعرض لها النادى مؤخرًا مؤكدًا أن الصفقات التى تم بيعها أنعشت خزينة النادى.


وقال بكرى سليم فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الصفقات الراحلة محمد إبراهيم وميدو جابر وأحمد عادل وأحمد سامى وحوالى 5 أو 6 لاعبين، أما اللاعبين الجدد فننتظر المدير الفنى الجديد لتحديد مطالبة لأن هناك الكثير من الأسماء المطروحة.

وأضاف أن إيهاب جلال هو أفضل مدرب فى تاريخ المقاصة وصنع إنجازات للنادى لم نصنعها مع أحد، وصعد بنا للمركز الثانى فى الدورى، ولذلك نرحب بتواجده فى أى وقت رغم أن هناك عتاب عليه لأنه تركنا فى وسط الموسم، وإيهاب جلال عاد بنسبة 90% وجميعنا نرحب بتواجده.

وواصل سليم : أحمد سامى لم يوقع على الاستغناء الخاص بأحد الفرق الصاعدة، الذى قدم له العرض الأول ولكنه لم يوقع وفضل الانضمام إلى بيراميدز ونحن لا نقف عكس رغبة اللاعب، واللاعب كانت رغبته بيراميدز.

واستكمل: الأوضاع المادية تحسنت كثيرًا بعد الصفقات التى تم بيعها، وفى نفس الوقت أمامنا منافسة مفتوحة لوجود راعى جديد والكثير تحدثوا معنا للفوز بحق رعاية النادى.

وتابع: أنا متفائل جدًا خاصة مع عودة إيهاب جلال لأنه يستطيع أن ينجم اللاعبين المغمورين، المتواجدين بالفريق مقلما فعل مع  حسين الشحات وأيمن حفنى والشيخ والكثير من اللاعبين، ونتمنى أن ننافس فى الموسم الجديد على المربع الذهبى.

واختتم حديثه قائلا : أول مباراة لنا مع الأهلى فى الدورى الجديد ولكن حظنا حلو مع الأهلى وممكن نعملها.

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