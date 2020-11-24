هل لعبة جاشا كلوب " Gacha Club" حرام؟ .. دار الإفتاء تجيب

هل لعبة جاشا كلوب " Gacha Club" حرام ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب "ممدوح"، قائلًا: لم اطلع على اللعبة حتى احدد ما بها لطن هناك اطر عامة في مثل هذه الأمر يجب الالتزام بها وهي انه إذا كانت اللعبة مجرد تصميم شكل ادمي عن طريق الرسوم المتحركة فليست حراما





وتابع: لكن لو اقترنت اللعبة بأمر مفسد مثل أن تصمم بها فيلم إباحي أو كانت اللعبة تخالف العقيدة أو تزرع في المستخدمين صفات سيئة وأفكار مغلوطة فهي هنا حرام حرام.





حكم ألعاب الفيديو العنيف للأطفال

قال الدكتور شوقي علم مفتي الجمهورية ، إن الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.

وأوضح علام في فتوى له، أن الألعاب تكون مباحة إذا كانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو في أي وجهٍ من وجوه النفع المعتد بها، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط أن لا يكون فيها قمارٌ أو محظورٌ شرعي.

وأضاف: مع مراعاة أن يكون ذلك بتوجيهٍ وترشيد ومراقبة من ولي الأمر؛ حتى لا تعود بالسلب على الطفل نفسيًّا أو أخلاقيًّا، فيختار له من الألعاب ما يناسب طبيعته، ويفيد في بنائه وتربيته، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغل الطفل بها عن أداء واجباته ومتطلباته، أو يؤثِّر على صحته وعقله.

وأوضح: تكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً دوليًّا أو إقليميًّا لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على المقامرة، أو المناظر الجنسية الإباحية، أو الصور العارية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل، أو خيانة الأوطان والجاسوسية، أو الاستهانة بالمقدسات، أو انتهاك حرمات الآخرين، أو نشر مفاهيم مخالفة للإسلام أو قِيَمِه، أو كانت تروج لمفاهيم سيئةٍ مفسدةٍ لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان، أو تجرؤهم على العدوان.



