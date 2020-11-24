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فن

تعرف على سبب غياب نيقولا معوض عن دراما رمضان 2021

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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محمد نحلة

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض عن سبب عدم تواجده في دراما موسم رمضان 2021، موضحا أنه متواجد في أستراليا لفترة طويلة قد تمتد إلى الأول من يناير المقبل، بسبب تصويره أحد الأعمال المهمة هناك.


 وقال  نيقولا معوض في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنه حينما يعود إلى بلده لبنان هناك فيلم متعاقد عليه من المقرر أن يبدأ في تصويره،  لافتا إلى أن لديه أيضا مسلسل عربي إنتاج  مشترك سيشارك في بطولته.


كان النجم اللبناني نيقولا معوض، كشف عن المقدمة التشويقية لأحدث أفلامه ماكو، والذي يمثل أول أعماله بالسينما المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية لحادث غرق العبارة سالم أكسبريس.


وكشفت المقدمة التشويقية عن رحلة غطس في أعماق البحر الأحمر لـ 8 أشخاص لن يعودوا جميعًا إلى البر مرة أخرى، فكلما أخذتك الأعماق، واجهت ما لم تكن تتخيله من أسماك قرش وسفن غارقة وذكريات مظلمة وخطر يقترب ومواقف تكشف بواطن أنفسنا، فمن سيفارقهم إلى البر؟، ومن ستفارقه الحياة؟.


وتقع أغلب أحداث فيلم ماكو تحت المياه، ويجسد النجم نيقولا معوض شخصية شريف ناهي كما يشاركه في البطولة النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، ومن المقرر إطلاقه في دور العرض المصرية قريبًا.


كما أعلن نيقولا معوض مؤخرًا عن مشاركته في فيلم عالمي سيبدأ تصويره قريبًا، وذلك بعدما اجتاز اختبارات الأداء وتعلّم الجيتار خصيصًا من أجل الفيلم، وكان النجم قد شارك مؤخرًا في بطولة فيلمه الأميركي His Only Son.


ويُعرض للنجم حاليا الجزء الثالث من برنامج قعدة رجالة على قناة OSN، ويشارك نيقولا معوض في مسلسل خيط حرير الذي يعرض حاليا ويشارك في بطولته النجمتان مي عز الدين وسوسن بدر ومن إنتاج شركة سينرجي.


وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر ، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.


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