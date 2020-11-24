جولات تفقدية لمتابعة جاهزية المنشآت الطبية بالأقصر على أرض الواقع

قام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بجولة تفقدية داخل محافظة الأقصر ، وذلك لمتابعة موقف الاستعدادات النهائية والوقوف على مستوى التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمنشآت المقرر دخولها ضمن منظومة التامين الصحي الشامل الجديدة على أرض الواقع بالأقصر .





وتأتي هذه الجولة ضمن مجموعة من الجولات التي يقوم بعا عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمتابعة استعدادات محافظة الأقصر لتدشين منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بها قريبًا، حيث شملت الجولة المرور على عدد من الوحدات والمراكز الصحية الجديدة التابعه للهيئه العامة للرعاية الصحية والتي تم تطويرها في منطقه القرنه بغرب الأقصر، لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد فيها.





وأضاف بيان الهيئة، أنه تم خلال الجولة متابعة جاهزية المنشآت الصحية ، وقياس مدى توافر جميع متطلبات ومعايير الاعتماد والجودة للتسجيل بهيئة الاعتماد والرقابه الصحية بها، وذلك استعدادًا لتقديم أفضل خدمه طبيه متطورة تتوافق مع المعايير العالمية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.





فيما التقى التلواني خلال جولته بعدد من العاملين بالوحدات الصحية المقرر عملها بنظام التأمين الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، وقام بمناقشتهم لقياس مدى استيعابهم ومعرفتهم بالسياسات الجديدة للعمل والتأكد من تأهيلهم للتعامل ضمن المنظومة الجديدة على الوجه الأكمل، وذلك ضمانًا لحسن جودة وأداء العمل وفق مقاييس الجودة طبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي على مقربة من الإطلاق الفعلي بالمحافظة.





كما تطرق الحديث مع العاملين إلى آلية تسجيل الملفات الفردية والعائلية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وكيفية التعامل مع كافة الاجراءات الطبية للمواطنين داخل الوحدات ، لافتًا إلى نظام الإحالة إلى المستشفيات والتدخل السريع والفوري في حال الحالات الحرجة.





وتابع المدير التنفيذي للهيئة مدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل الوحدات والمراكز الصحية المقررعملها بالمحافظة ضمن المنظومة الجديدة ، وباشر إجراءات الوقاية والتعقيم المتبعة داخل الوحدات التي قام بالمرور عليها عمليًا ، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية داخل المنشآت الطبية التابعة لها ، بما يضمن سلامة المواطنين وسلامة الفريق الطبي وكافة العاملين بها.







جاءت تلك الجولات بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحيه ومساعد وزير الصحة والسكان، بمتابعة سير العمل بجودة وفق أعلى المعايير العالمية بمحافظة الأقصر، إستعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها قريبًا.





وشدد على تنفيذ خطة الدولة المصرية لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المواطنيين بالمحافظة من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا لأعلي المقاييس العالمية، داعيًا جميع مواطني وأهالي محافظة الأقصر الذين لم يسجلوا بعد في المنظومة بسرعة التوجه لأقرب وحدة أو مركز صحي لخدمة منطقته السكنية للتسجيل وفتح الملف الخاص به، مع ضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة سواء الرقم القومي أو شهادات الميلاد المميكنة ، وذلك لضمان الاستفادة من الخدمه الطبية الجديدة المميزة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.