نقيب القراء لـ صدى البلد: بهاء سلطان مطرب معتدل وسيلتحق بالنقابة بهذه الشروط

أكد الشيخ محمد حشاد نقيب القراء ، أن المطرب بهاء سلطان لم يتقدم رسميًا للانضمام إلى نقابة القراء، لافتًا إلى أنه في حال طلب ذلك سنوافق طالما انطبقت عليه شروط الالتحاق بالنقابة.





وكشف «حشاد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» عن شروط الالتحاق بنقابة القراء، وهي ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم بعد الاختبار أمام اللجنة المعدة لذلك، منوهًا بأن المتقدم إذا كان حافظًا نصف القرآن يدخل الفئة "ب"، أما إذا كان حافظًا للقرآن كاملًا يلتحق بالفئه "أ".





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وتابع: أن يكون المتقدم معروفًا بحسن السير والسلوك بشهادة الجميع، مؤكدًا أن بهاء سلطان مطرب معتدل، منبهًا على أن نقابة القراء ملك لجميع أفراد الشعب من ينطبق عليه الشروط فمرحبًا به.





وأكمل: استمعت إلى تلاوة بهاء سلطان للقرآن الكريم، وهو لديه بعض الأخطاء في القراءة بلا شك، ولكن يمكن تداركها من خلال عدة جلسات مع مشايخ وقراء النقابة لإصلاح بعض الأخطاء في مخارج الحروف وبعض أحكام التجويد.





بهاء سلطان حظى الفنان بهاء سلطان، باهتمام كبير من جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، بعدما نشر مقطعا قصيرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقوم بتلاوة القرآن الكريم بصوته، وذلك بعدما حفظ كتاب الله تعالى خلال فترة ابتعاده عن الغناء.



وتفاجأ جمهور بهاء سلطان، بصوته الرنان، وتمكنه من تلاوة القرآن الكريم بأحكامه، وصوت نال إعجاب الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الكثيرين يشاركون المقطع الصوتي الذي نشره على فيسبوك.







