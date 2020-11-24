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رياضة

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد فيرنكفاروسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرينكفاروسي المجري اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط هجوم يوفنتوس لمباراة اليوم.

وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيرنكفاروسي المجري كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتياس دي ليخت، دانيلو، أليكس ساندرو

خط الوسط: بينتناكور، ماكجين، آرثر ميلو

خط الهجوم: بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، وفوزه اليوم بجانب فوز برشلونة على دينامو كييف، يعني تأهل الفريقين لدور الـ 16، فيما يحتل فيرنكفاروسي المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

وتقام المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ستاديوم معقل فريق يوفنتوس بإيطاليا.
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