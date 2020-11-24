ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التعليم العالي: امتحانات الجامعات في موعدها رغم كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:10 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية أثبتت نجاحها في مواجهة تداعيات وباء كورونا وندعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «dmc» أن أى لقاح قد يستغرق فترة 10 سنوات بهدف قياس معدل الأمان وما حدث حاليا من سباق حول لقاحات كورونا إنجاز تاريخي، مؤكدا أننا وصلنا لمراحل متقدمة في تجارب لقاح كورونا في مصر وننتظر إعتماد الملفات من هيئة الدواء حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعات.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أننا نتعامل مع الموقف بشأن أى إصابات لكورونا في الجامعات، مشددا على أن امتحانات الجامعات فى موعدها، و التعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا لايزال تحت السيطرة،  مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائي فى أبريل الماضي.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أننا نتوقع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدا أنه لا يوجد أمان في التعامل مع وباء كورونا ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

وأوضح أن وزارة الصحة تقدمت بعرض الموقف الحالي والاستعدادات وزارة الصحة واستعدادات المستشفيات الجامعية، منوها إلى أنه  تم تشغيل 19 جامعة و 13 مدينة جامعية  مشيرا إلى أنه عبرنا المرحلة الأولى  من أزمة كورونا بنجاح كبير بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كافة الملفات بدقة وخاصة ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد،  موضحا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الحدود الأمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقامة خلال يومي ٢٣ و٢٤ من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطة العام الجامعي 2021 مع كورونا.. خالد عبد الغفار: احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس.. المستشفيات الجامعية مستعدة للتعامل.. ودخلنا في مرحلة الموافقة على اللقاح

وزير التعليم العالي يوضح استعدادات مواجهة الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

طوارئ بالمستشفيات الجامعية.. تكثيف الجهود لخروج لقاح كورونا المصري.. هكذا تتصدى التعليم العالي للموجة الثانية من الفيروس.. والشتاء كلمة السر

استشاري تغذية: الغرغرة المتواصلة بالمطهرات تقي من الإصابة بـ كورونا

شاهد.. أمن جامعة القاهرة يوقف وزير التعليم العالى والإعلامي شريف عامر

التعليم العالي: العام المقبل سيشهد لقاحا مصريا لفيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بالأرقام.. قيمة جوائز الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نهائي أفريقيا.. تحذير عاجل من الأعلى للإعلام لجماهير الأهلي والزمالك

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

السيسي: نشهد زيادة في إصابات كورونا.. واتباع الإجراءات الاحترازية لن يدفعنا لاتخاذ قرارات

أكرمتموني أكرمكم الله.. رسالة مؤثرة من الفنان رشوان توفيق للمصريين |شاهد

الرئيس السيسي يطلع على تطورات انتشار كورونا بمحافظات الجمهورية

Advertisements

بعد كلمة الرئيس .. هل تغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا؟ .. الحكومة ترد

إصابة أبلة فاهيتا بـ فيروس كورونا.. فيديو

بعد زيادة إصابات كورونا في الزمالك والأهلي.. شطة يفجر مفاجأة عن تأجيل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. شاهد

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الأرصاد تحذر .. طقس سيئ يضرب البلاد خلال الفترة القادمة .. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة إلغاء مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك..فيديو

التجاوز مرفوض.. رسالة عاجلة من أحمد موسى لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي القرن

قرار مهم من الجمعية العمومية للأهلي بخصوص مجلس الخطيب

أمطار غزيرة ورياح في 20 منطقة بالجمهورية غدا.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

نهائي أفريقيا.. تحذير عاجل من الأعلى للإعلام لجماهير الأهلي والزمالك

خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد.. خطوة بخطوة

رفع المناعة أبرزها.. 5 فوائد لـ التوت على الصحة

تعرف على مواصفات دودج رام.. وحش البيك أب.. وسعرها في السوق المستعملة.. صور