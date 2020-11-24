التعليم العالي: امتحانات الجامعات في موعدها رغم كورونا.. فيديو

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أننا نتعامل مع الموقف بشأن أى إصابات لكورونا في الجامعات، مشددا على أن امتحانات الجامعات فى موعدها، و التعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائي فى أبريل الماضي.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أننا نتوقع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدا أنه لا يوجد أمان في التعامل مع وباء كورونا ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.





وأوضح أن وزارة الصحة تقدمت بعرض الموقف الحالي والاستعدادات وزارة الصحة واستعدادات المستشفيات الجامعية، منوها إلى أنه تم تشغيل 19 جامعة و 13 مدينة جامعية مشيرا إلى أنه عبرنا المرحلة الأولى من أزمة كورونا بنجاح كبير بالتعاون مع وزارة الصحة.





وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كافة الملفات بدقة وخاصة ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الحدود الأمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%.