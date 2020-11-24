التعليم العالي: امتحانات الجامعات في موعدها رغم كورونا.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة أدارت أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل جيد خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية أثبتت نجاحها في مواجهة تداعيات وباء كورونا وندعو المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.
وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «dmc» أن أى لقاح قد يستغرق فترة 10 سنوات بهدف قياس معدل الأمان وما حدث حاليا من سباق حول لقاحات كورونا إنجاز تاريخي، مؤكدا أننا وصلنا لمراحل متقدمة في تجارب لقاح كورونا في مصر وننتظر إعتماد الملفات من هيئة الدواء حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالجامعات.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أننا نتعامل مع الموقف بشأن أى إصابات لكورونا في الجامعات، مشددا على أن امتحانات الجامعات فى موعدها، و التعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا لايزال تحت السيطرة، مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الحالية تشبه الموقف الوبائي فى أبريل الماضي.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أننا نتوقع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر ويناير، مؤكدا أنه لا يوجد أمان في التعامل مع وباء كورونا ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وأوضح أن وزارة الصحة تقدمت بعرض الموقف الحالي والاستعدادات وزارة الصحة واستعدادات المستشفيات الجامعية، منوها إلى أنه تم تشغيل 19 جامعة و 13 مدينة جامعية مشيرا إلى أنه عبرنا المرحلة الأولى من أزمة كورونا بنجاح كبير بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع كافة الملفات بدقة وخاصة ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الحدود الأمنة ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية 38%.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقامة خلال يومي ٢٣ و٢٤ من شهر نوفمبر الحالي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.