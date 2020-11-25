تعرف على مواصفات وأسعار MG5 و MG6 في مصر.. صور

ينافس الصانع الصيني MG داخل السوق المصرية للسيارات بقوة كبيرة، عبر العديد من الاصدارات المختلفة والتي تنضم إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV وأيضًا السيدان، ومن بين أبرز هذه الإصدارات السيارتين MG5 و MG6، بعد نجاحهما فى الرواج والانتشار بصورة كبيرة في الشارع المصري.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري مواصفات وأسعار السيارتين MG5 و MG6 في السوق المصري للسيارات.





1- السيارة MG5

جاءت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 120 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم.





وتمثلت قياسات السيارة نحو 4601 مم للطول، وبعرض 1818 مم، وبارتفاع وصلت نسبة الى 1489 مم، كما بلغت المساحة التخزينية سعة 512 لتر.





أما السعر الرسمي للسيارة MG5 2021 للفئات الثلاثة قد بلغ :

الفئة الأولى أوتوماتيك / CLASSIC 2021 محرك 1500 CC بسعر 216.990 جنيه

الفئة الثانية اوتوماتيك / COMFORT 2021 محرك 1500 CC بسعر 237.990 جنيه

الفئة الثالثة اوتوماتيك / LUXURY 2021 محرك 1500 CC بسعر 254.990 جنيه





2- السيارة MG6

حصلت السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج طاقة قدرها 169 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 9.8 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطعها لمسافة تصل إلى 100 كم.





وقدرت قياسات السيارة نحو 4694 مم للطول، وبعرض 1848 مم ، وبارتفاع وصلت نسبة إلى 1465 مم، كما بلغت المساحة التخزينية سعة 424 لتر.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة MG6 2021 بفئاتها الأربعة:

الفئة الأولى أوتوماتيك / STANDARD 2021 محرك 1500 CC تيربو 284.990 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك / COMFORT 2021 محرك 1500 CC تيربو 299.990 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك / LUX / BLACK INTERIOR 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 314.990 جنيه