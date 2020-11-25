الحريق الصامت.. أسباب رائحة البنزين داخل سيارتك

يتعرض قائدو السيارات إلى العديد من المواقف الطارئة ربما قد تحدث على الطريق بشكل مفاجئ، أو ناتجة عن خلل داخل منظومة عمل السيارة ، ولعل من أشهر هذه العواقب هي مشكلات الحريق الصامت، وإذا كانت حاسة الشم قوية لديك فسوف تستطيع أن تميز هذه المشكلة بسهولة، ولكن هل تعرف أسبابها وطرق الحل ؟





لذلك يقدم موقع "صدى البلد الإخباري" أبرز هذه الأسباب الخاصة بمشكلات الحريق الصامت، والتي من الممكن أن ينتج عنها أخطار عديدة تؤدي إلى احتراق السيارة





1- تلف غطاء مضخة الوقود

يعتبر هذا السبب من أشهر الأسباب شيوعًا، والذي يحمل معه العديد من المخاطر لقائد السيارة، وتتواجد مضخة الوقود أسفل المقاعد الخلفية داخل السيارة ، حيث يوجد غطاء لأعلى هذه المضخة يتحكم في عملية الاغلاق الجيدة، ومع مرور الوقت ربما يقابل هذا الغطاء عرض شهير وهو التلف.





وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه انتشار كبير في رائحة البنزين داخل السيارة، وربما يؤثر ذلك على المقعد الخلفي وتستمر في امتصاص خام الوقود لفترات كبيرة، فإذا مررت بهذا الموقف فمن الضروري التوجه بالكشف على غطاء مضخة الوقود وإصلاح هذا الجزء في اسرع وقت ممكن.





2- تسريبات رشاشات البنزين





قد يحدث هذا العرض في الأغلب عندما يتعرض محرك السيارة الى ضغط كبير، مثل حالات الاستهلاك الهائل لدواسة البنزين، أو استعمال مكيف السيارة لفترات عدة، بالطبع هذا الموقف غير طبيعي وقد يحمل معه حالة كبيرة من القلق لدى قائد السيارة، ولكن اذا تعرضت لهذا الموقف فمن الافضل أن تتبع خطوات تنظيف بخاخات الوقود، والكشف الدقيق على هيكل المحرك.





3- فلتر البنزين

ينصح خبراء السيارات باتباع جدول الصيانات الدورية للسيارة، والتي تعمل على تحسين الحالة العامة والقدرات الميكانيكية داخل سيارتك، ومن أهمها فلتر البنزين فهو من الأسباب التي قد تصيب سيارتك بتسريبات الوقود، ويحدث ذلك بسبب الاتساخات والرواسب المتراكمة عليه، ويترتب على ذلك حالات انسداد قد تدفع الوقود بالتدفق الاختناقي ويكون هذا الأمر في غاية الخطورة. فمن الضروري عدم الانتظار والإسراع في تغييره.



