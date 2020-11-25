يوفنتوس يلحق ببرشلونة في دور الـ 16 لأبطال أوروبا بفوزه على فيرنكفاروسي





افتتح أوزوني التسجيل لفيرنكفاروسي في الدقيقة 19، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.









وفي الدقيقة 92، أحرز البديل ألفارو موراتا الهدف الثاني لـ يوفنتوس، ليرسل فريقه لدور الـ 16، رفقة برشلونة الإسباني الذي تأهل بعد فوزه على دينامو كييف الأوكراني برباعية نظيفة.









وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيرنكفاروسي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.









أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرينكفاروسي المجري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.