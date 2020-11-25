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رياضة

يوفنتوس يلحق ببرشلونة في دور الـ 16 لأبطال أوروبا بفوزه على فيرنكفاروسي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي لدور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فيرنكفاروسي المجري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


افتتح أوزوني التسجيل لفيرنكفاروسي في الدقيقة 19، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليوفنتوس في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.


وفي الدقيقة 92، أحرز البديل ألفارو موراتا الهدف الثاني لـ يوفنتوس، ليرسل فريقه لدور الـ 16، رفقة برشلونة الإسباني الذي تأهل بعد فوزه على دينامو كييف الأوكراني برباعية نظيفة.


وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيرنكفاروسي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.


أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فرينكفاروسي المجري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وشهد التشكيل مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو في قيادة خط هجوم يوفنتوس للمباراة.


وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة فيرنكفاروسي المجري كالآتي:

في حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: خوان كوادرادو، ماتياس دي ليخت، دانيلو، أليكس ساندرو

خط الوسط: بينتناكور، ماكجين، آرثر ميلو

خط الهجوم: بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا
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