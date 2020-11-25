محافظ الإسكندرية يوضح آخر الاستعدادات لاستقبال موجة الأمطار الغزيرة لمدة 48 ساعة.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ستشهد أمطارًا غزيرة جدًا خلال اليومين القادمين، مؤكدًا أن نوبة الأمطار الماضية كانت قاسية جدًا علي المحافظة والأرصاد الجوية أكدت لنا أن نوبة الأمطار القادمة ستكون أشد من الأولى.





وأضاف محافظ الإسكندرية خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن المحافظة أصدرت قرارًا بتعطيل الدراسة علي مدار يومين في المدارس والمعاهد الأزهرية وقمنا بتعطيل الامتحانات في جامعة الإسكندرية بالإضافة إلي جميع المصالح الحكومية التابعة للمحافظة.





وأوضح محمد الشريف ، أن هذه الإجازة ستساعد سيارات الصرف بالسير بسهولة حتى تقوم بشفط المياه وتصريفها في المصارف الخاصة بها مؤكدًا علي أن الأمطار التي تسقط علي المحافظة فوق الطاقة الاستيعابية للمحافظة بعشر أضعاف طاقة المحافظة وهناك 93 نقطة تتجمع بها المياه . حتىالاستيعابيةأضعاف





وقد عقد محافظ الإسكندرية اجتماعًا عاجلاً بحضور ممثلي شركة الصرف الصحي والمياه ورؤساء الأحياء والقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية والجهات الأمنية لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار والمعروفة بالمناطق الساخنة بالإسكندرية خلال النوة القادمة وموسم الأمطار وذلك عقب تخصيص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية في النوات .





وأوضح المحافظ أن الإسكندرية تعرضت خلال النوات السابقة لكميات أمطار غزيرة تتفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن الإسكندرية بها حاليًا 73 نقطة ساخنة تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء التي تضاعفت فيه كمية المياه بشكل كبير عن السنوات السابقة .





وأشار المحافظ الى أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء أمس تم تخصيص في ٣٠٠ مليون جنيه كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية.





من جهته، أشار رئيس شركة الصرف الصحي إلى ضرورة تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة ، موضحا أن زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، ضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وتم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.





واستعرض رئيس الشركة توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوة القادمة حيث تتمركز ١٠ سيارات و٥ بدالات بحي المنتزة ثاني ، و١٣ سيارة و٩ بدالات في المنتزه أول ، و١٦ سيارة و٥ بدالات بشرق ، و٢٣ سيارة و٩ بدالات بوسط ، و١٠ سيارات و٥ بدالات بغرب ، و١٠ سيارات وبدالة واحدة بالعجمي ، و٧ سيارات و٤ بدالات بالعامرية أول ، و٤ سيارات بالعامرية ثاني وسيارتان ببرج العرب ، وسيتم الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة .





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.