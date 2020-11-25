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أخبار العالم

بايدن يكشف مصير التحقيق مع ترامب فور تسليم السلطة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:38 ص
بايدن ينفي عزمه التحقيق
بايدن ينفي عزمه التحقيق مع ترامب فور تسلمه السلطة
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رحيم يسري
كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حقيقة عزمه ملاحقة الرئيس دونالد ترامب وفتح تحقيق ضده؛ بمجرد أن يتسلم السلطة رسميا في يناير 2021.

وقال بايدن في حوار مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية، "لن أفعل ما يفعله هذا الرئيس واستخدم وزارة العدل كعربة أملكها لإثبات حدوث شيء ما".

وأضاف "ما أركز عليه هو إعادة الجمهور الأمريكي إلى مكان يتمتع فيه ببعض اليقين، وبعض الضمانات، وبعض المعرفة التي يمكنهم تحقيقها".

وأشار بايدن إلى أن إدارة ترامب بدأت بالفعل في التواصل مع فريقه لبدء إجراءات انتقال السلطة، واصفا جهودهم بأنها "صادقة".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب أنه لم يتحدث مباشرة مع ترامب منذ بدء الانتخابات، وأن فترة حكمه لن تكون ولاية ثالثة لأوباما، لأن العالم تغير كثيرا خلال هذه السنوات.

يأتي ذلك بعدما سمح البيت الأبيض بتقديم المعلومات المخصصة للرئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وهو ما يعني إمكانية اطلاعه على أحدث معلومات أجهزة الاستخبارات بشأن تهديدات الأمن القومي حول العالم.

كما أعلنت وزارتي الدفاع والخارجية بدء إجراءات الانتقال الفوري للسلطة إلى فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.
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