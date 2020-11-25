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أخبار العالم

كل محاولاته باءت بالفشل.. خيبة أمل ترامب تأكدت في 3 ولايات رسميًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:11 ص
جو بايدن
جو بايدن
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محمد علي

صادقت ولاية بنسلفانيا ونيفادا وقبلهما ميتشيجان، على نتائج الانتخابات الرئاسية الخاصة بهما مع انتهاء عمليات الفرز، حيث أظهرت أن الرئيس المنتخب جو بايدن هو الفائز هناك، بينما أقرت ولاية كارولينا الشمالية بفوز الرئيس دونالد ترامب في تلك الولاية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

كما صادق مجلس الانتخابات في ولاية كارولينا الشمالية على مجاميع الأصوات الرئاسية للولاية، ومنح الأصوات الانتخابية الـ 15 للولاية للرئيس دونالد ترامب.

 

قال حاكم ولاية بنسلفانيا إن اختيار بايدن جاء بعد فوزه بـ20 صوتًا انتخابيًا لتلك الولاية من أصوات المجمع الانتخابي، مما يعزز فوز بايدن في الولاية السياسية الرئيسية التي تمثل ساحة معركة.

 

وغرد حاكم ولاية بنسلفانيا توم وولف على "تويتر" بأن وزارة خارجية بنسلفانيا  "صادقت" على نتائج تصويت 3 نوفمبر، بعد أن فعلت ميشيجان الشيء نفسه أمس الأول، الاثنين، في أحدث انتكاسة لمحاولات ترامب لقلب هزيمته إلى نصر على بايدن.

 

كتب وولف، مشيرًا إلى 20 صوتًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا: "وفقًا لما يقتضيه القانون الفيدرالي ، قمت بالتوقيع على شهادة التوثيق لقائمة الناخبين لجو بايدن وكمالا هاريس. فاز بايدن بالولاية بـ 81 ألف صوت من أصل 6.9 مليون صوت".

 

 وكان ترامب فاز بالولاية بأغلبية 44 ألف صوت على هيلاري كلينتون في عام 2016.

 

مثّلت وزيرة خارجية نيفادا باربرا سيجافسكي أمام المحكمة العليا في نيفادا، وصادقت رسميًا على نتائج الانتخابات العامة لولاية نيفادا لعام 2020 ، وأظهرت فوز بايدن بأصوات الولاية الستة.


 سيجافسكي التي تتبع الحزب جمهوري، لم تعترف شفهيا ببايدن على أنه الفائز في السباق الرئاسي، لكن الإجراءات الرسمية قالت بذلك.

 


ووقعت المحكمة العليا في نيفادا على التصويتات لكل مقاطعة قبل التصديق الرسمي على النتائج.

 

من المتوقع أن يحصل بايدن على 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا لترامب، مما يجعل الديمقراطي هو الفائز في الانتخابات.

 

ومن المقرر أن تصدق الولايات على نتائجها بحلول 8 ديسمبر، قبل اجتماع الهيئة الانتخابية للمجمع الانتخابي في 14 ديسمبر.

 

جعل ترامب ولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات التي يحتاجها للفوز بإعادة انتخابه، جزءًا رئيسيًا من محاولاته القانونية الفاشلة لإلغاء هزيمته في الانتخابات.

 

وزعم ترامب، دون دليل، أنه هُزم بسبب عمليات التصويت والفرز المزورة في عدة ولايات.

 

 وقبل أيام، رفض قاض في ولاية بنسلفانيا الطعن القانوني الذي قدمته حملة ترامب التي سعت إلى إبطال ملايين الأصوات.

 

وألغت المحكمة العليا في بنسلفانيا تحديًا آخر لترامب الاثنين بشأن فرز الأصوات المرسلة بالبريد.

 

 صادق مجلس خبراء ولاية ميشيجان رسميًا على فوز بايدن الاثنين بعد أن تفوق على ترامب بنحو 156 ألف صوت من أصل 5.5 مليون صوت.

 

 وأقرت جورجيا بفوز بايدن هناك يوم الجمعة بعد إعادة فرز الأصوات، لكنها ستجري مراجعة آلية أخرى لأوراق الاقتراع بناء على طلب حملة ترامب، و تقريبا لا أحد يتوقع نتيجة مختلفة.

 

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