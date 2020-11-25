فضلت الكلب عن ابنها.. أم تترك طفلها 8 أيام بلا طعام أو شراب

تركت أم مهملة بالغة من العمر 31 عاما ، طفلها الصغير البالغ من العمر 10 سنوات في المنزل ، و غادرت برفقة كلبها و سافرت إلى أصدقائها في العطلة الأسبوعية .

حسب ما وردت في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن ناتاليا البالغة من العمر 31 عاما، تركت طفلها ميخائيل في المنزل بمفرده تماما دون طعاما أو شراب و تركت له 8 أكواب من الأرز دون مياه لطهيه حتى.





تركت الأم المهملة "كما وصفها تقرير الشرطة" طفلها الصغير في المنزل وحيدا ، دون الاعتناء بوجود طعام و شراب من أجله و كانت تهدده دائما أنه إذا أصدر أي صوت عال ستتركه في دار الرعاية خاصة بعد وفاة والده .





أصيب الطفل بالإغماء في اليوم الخامس بعد ترك الأم له ، و تفضيلها الإعتناء بالصحة النفسية لكلب العائلة و خرجت للتنزه برفقته ، و سافرت لمقابلة أصدقائها و لم تعتني بوجود طفلها .





أبلغ أحد جيران ناتالي الشرطة بعد أن سمعوا بكاء الطفل لساعات متواصلة و حينما اقتربوا من باب المنزل انهار الطفل عندما علم أن الجيران سيتصلون بالشرطة ليتواصلوا مع والدته لأنه اعتقد أنها ستأتي لتلقيه في دار الرعاية كما هددته من قبل .





ألقت الشرطة القبض على ناتاليا ، و انكرت في البداية أنها هددت الطفل ، إلا أنها اعترفت في التحقيقات أنها كانت لطالما هربت من مسئولية تربية الأطفال ، و ازداد الأمر سوءا بعد وفاة زوجها منذ عامين فأصيبت بإضطرابات نفسية و كانت تعامل الطفل بطريقة قاسية للغاية .