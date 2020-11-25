انهيار جزئي لعقار بحي الجمرك في الإسكندرية.. شاهد

تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية، بلاغا، عن انهيار سلم داخلي لعقار كائن في شارع بن حداد التابع لحي الجمرك، والعقار قديم مكون من دورين.

وأُخلي العقار من السكان وهم فردان دون حدوث أي إصابات، وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية ، وعمل كردون أمني حول العقار ، حفاظا على أرواح المارة.



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وفي سياق متصل، سبق وأن تعرض الشادر أمام المركز النموذجي للسقوط، والذي أقامته المحافظة لاستراحة للمواطنين المترددين علي المركز لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء ولحمايتهم من الأمطار، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية منذ مساء أمس الثلاثاء.



وعلي الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتدخل السريع للتعامل مع الواقعة.

وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ إلي موقع الشادر للاطمئنان علي سلامة المواطنين، حيث أوضحت أن الواقعة أسفر عنها ٤ إصابات بكدمات خفيفة وتم تقديم العناية الطبية اللازمة لهم في الحال.

كما أغرقت نوة المكنسة والتي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية.





ومن المنتظر أن تتعرض المحافظة في الساعات القادمة لأمطار أكثر غزارة.







و تواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، في شارع ٢٥ بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزة تانى ، لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار بأحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة ، لساعات متواصلة منذ فجر اليوم الاربعاء، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ممدوح نافع رئيس شركة الصوف الصحي بالإسكندرية ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه.





وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق ، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة ، وتم تدعيم المنطقة ب ١٤ سيارة شفط ، وخلال ساعة سيتم الانتهاء من حل المشكلة.





وطمأن الشريف المواطنين أنه على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة متواصلة وشدة النوة من الساعة ٣ فجرا حتى ٧ صباحا، إلا أن الأمور تسير بصورة طبيعة وحركة وهناك سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.





ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه ، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات .



