دولة عربية تعلن قرب حصولها على لقاح ضد كورونا

كشف عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، اليوم، أن بلاده مستعدة لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الربع الأول من عام 2021.





وحسبما نقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن سعر اللقاح سيتراوح بين 5 و35 دولارًا، للجرعة الواحدة، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة إمكانية اقتناء ما بين 5 إلى 10 ملايين جرعة لقاح لضمان تلقيح أكبر عدد من المواطنين وتوفير كل الوسائل اللوجستية لتوزيعه عبر جميع مناطق القطر الوطني، وفق الشروط المطلوبة لتخزينه.





وأكد أن الأولوية في أخذ اللقاح ستكون للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكذا كبار السن.





من جهته قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن بلاده في مفاوضات متقدمة مع دول عدة لشراء لقاح «كورونا» حال طرحه في الأسواق. وأكد أن الجزائر مستعدة لاقتناء اللقاح مهما كان سعره، مضيفًا «لا نشتري اللقاح إلا إذا كان مضمونًا».





في السياق، قال مدير التطوير التكنولوجي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية البروفيسور هشام سفيان صلواتشي، إن بلاده لا تمتلك مختبرات حيوية وبيوأمنية من درجة «بي4» التي تسمح لها بالقيام بأبحاث عن لقاح ضد فيروس كورونا.





ونقل موقع «طبنة» الإخباري الجزائري عن صلواتشي قوله للإذاعة الجزائرية، إنه كانت ثمة مبادرات من جانب باحثين جزائريين لصنع أجهزة كشف عن الفيروس، مضيفًا إن الكفاءة البشرية موجودة في الجزائر، لكن ما يجب تداركه هو توفير البيئة النظامية التي تسمح لهم بوضع كل منتجاتهم في السوق.





كانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أعلنت عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى أكثر من 60 مليون إصابة حتى اليوم.





وبدوره قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن عملية التطعيم بلقاح كورونا ستبدأ قبل نهاية العام الجاري؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.





وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19".





وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس، الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة "موديرنا" الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر، بحسب وكالة "فرانس برس".





وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي: "يسرّني أن أعلن أننا سنصادق غدًا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، مشيرةً أيضًا إلى أن هناك عقدًا سابعًا مقبلًا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.





في وقت سابق كانت المفوضية الأوروبية قد وقعت خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 ملايين جرعة).





وصرّحت فون دير لاين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالًا في العالم" مضيفةً أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".





وأعربت أورسولا فون دير لاين، عن أملها في وصول الجرعات الأولى من لقاحي مودرنا وبيوتك منتصف ديسمبر القادم إلى دول الاتحاد. وقالت إنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.





وكانت شركة موديرنا أعلنت في 16 نوفمبر الجاري أن لقاحها المضاد للفيروس أظهر فعالية بنسبة 94.5 بالمائة.





وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأمريكي وأفريقي وآسيوي).





كما عبر مسئولون أوروبيون عن سعيهم لأن يكون سعر جرعة "موديرنا" أقل من 25 دولارا، إلا أن الشركة قالت الأحد إنها ستطلب من الحكومات ما بين 25 و37 دولارا للجرعة، حسب حجم الصفقات ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على موضوع التسعيرات



