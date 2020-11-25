محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، 3 عمارات تم تجهيزها بمساكن الاسكان الاجتماعي في عزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية بشدموه.
الزيارة التفقدية جاءت؛ عقب لقاء محافظ الفيوم، بعددٍ من التنفيذيين؛ لمناقشة بعض من القضايا الحيوية التى تهم المواطنين، في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيء إن وجد.
وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم وجه بمراجعة خدمات الكهرباء ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.
ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقى أية حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من حيث العزل وتلقى البرنامج العلاجي اللازم، فضلًا عن الاستعداد لتسكين أية حالة قد تواجه أضرارًا حال وجود الطقس السيىء.
من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد
وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ خلال تفقده لمستشفى أبشواي المركزي، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات الخارجية تبرعًا من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.