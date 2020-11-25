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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:57 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، 3 عمارات تم تجهيزها بمساكن الاسكان الاجتماعي في عزبة رشيد التابعة للوحدة المحلية بشدموه.

الزيارة التفقدية جاءت؛ عقب لقاء محافظ الفيوم، بعددٍ من التنفيذيين؛ لمناقشة بعض من القضايا الحيوية التى تهم المواطنين، في مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بمراجعة تجهيزات 3 عمارات، منهما اثنتان معدتان لعزل مصابي كورونا من الحالات البسيطة، وعمارة للطوارئ لإيواء المتضررين من ظروف الطقس السيء إن وجد.


وأضاف المتحدث الرسمي بأن محافظ الفيوم وجه بمراجعة خدمات الكهرباء ومواتير رفع مياه الشرب وأدوات المعيشة، وكلف رئيس الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة.

ووجه محافظ الفيوم بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة إطسا من جانب ومسئولي التضامن الاجتماعي والصحة من جانب آخر، ليكون الجميع على استعداد لتلقى أية حالة مصابة بفيروس كورونا، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من حيث العزل وتلقى البرنامج العلاجي اللازم، فضلًا عن الاستعداد لتسكين أية حالة قد تواجه أضرارًا حال وجود الطقس السيىء.

من جانب أخر تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ وغرفة الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد


وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ خلال تفقده لمستشفى أبشواي المركزي، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات الخارجية تبرعًا من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.
محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا
محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا
محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا
محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا
محافظ الفيوم يتفقد عمارات الإسكان الاجتماعي بـ"شدموه" المعدة لعزل مصابي كورونا
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