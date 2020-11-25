إدارة بايدن تبدأ عملية استلام السلطة في وزارة الخارجية الأمريكية

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن توجيهات أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى موظفيها ببدء عملية الانتقال الرئاسي وتكليف فريق داخل الوزارة لتسليم السلطة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.
وذكرت الوكالة أن توجيهات الخارجية الأمريكية لموظفيها جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني اليوم، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن يوم الاثنين أن بإمكانه بدء تسلم السلطة رسميا.
وجاء في الرسالة: "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".
وأضافت: "فريق مخصص سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن بايدن، يعتزم الكشف عن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل.
وقدم بايدن، أمس الثلاثاء، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد اليوم إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".