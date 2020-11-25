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أخبار العالم

إدارة بايدن تبدأ عملية استلام السلطة في وزارة الخارجية الأمريكية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:44 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
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محمد عثمان
كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، عن توجيهات أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى موظفيها ببدء عملية الانتقال الرئاسي وتكليف فريق داخل الوزارة لتسليم السلطة لإدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وذكرت الوكالة أن توجيهات الخارجية الأمريكية لموظفيها جاءت عن طريق رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني اليوم، بعدما أبلغت إدارة الخدمات العامة بايدن يوم الاثنين أن بإمكانه بدء تسلم السلطة رسميا.

وجاء في الرسالة: "في أعقاب انتخابات الثالث من نوفمبر، وصل ممثلو فريق الرئيس المنتخب بايدن إلى وزارة الخارجية لدعم تجهيزات الانتقال".

وأضافت: "فريق مخصص سيدعم فريق بايدن لضمان حصوله على المعلومات اللازمة والدعم اللوجيستي".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن بايدن، يعتزم الكشف عن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل. 

وقدم بايدن، أمس الثلاثاء، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد اليوم  إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".

ويعد بايدن أول مرشح رئاسي في الولايات المتحدة يحصل على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، وذلك مع استمرار عملية فرز الأصوات في الولايات. 

ووفقا للأرقام المعلنة حتى صباح اليوم الأربعاء، حصل بايدن على 80 مليونا و26 ألف صوت، وظل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عند 73 مليون و890 ألف صوت فقط. 

وفيما يخص أصوات المجمع الانتخابي، حصد بايدن على أصوات 306 في المجمع الانتخابي، أما ترامب حصد 232 صوتا فقط. 

وصوت الأمريكيون عبر البريد بأرقام قياسية هذا العام لحماية أنفسهم من التعرض لفيروس كورونا في خضم جائحة عالمي، وقد حذر الخبراء لأشهر من أنه سيكون هناك عدد كبير للأصوات يمكن أن يمتد لأيام بعد يوم الانتخابات.

وأكد مسئول رفيع المستوى في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، ان الاجتماعات بين إدارة دونالد ترامب والفريق الانتقالي لجو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، سيتم عقدها قريبا. 
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