وزيرة التخطيط توجه رسالة مهمة للمرأة المصرية

وجهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رسالة هامة للمرأة المصرية قائلة: " المرأة المصرية قوية ولكن الاستمرار مطلوب، وذلك عن طريق التعليم المستمر و و التدريب و والمرأة يجب أن تكون قدوة للفتيات و السيدات و الشباب" موضحة أن المرأة تعيش فى فترة ذهبية وهي فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.





وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال لقاء لها ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة مايسترو، تقديم الإعلامية مى حسن، أن الرئيس السيسي يساند المرأة المصرية، وهذه الفترة يجب أن تستثمر.





ولفتت إلى أن الدولة لديها اهتمام كبير بالشباب، مؤكدة أن الشباب هم مستقبل مصر، موضحة أن الرئيس يعقد مؤتمرات للشباب وتم إنشاء أكاديمية لتدريب الشباب، مؤكدة أن الشباب موجود فى المحافظات والوزارات.





وفى سياق أخر أكدت الوزير أن تكنولوجيا المعلومات قطاع رائد ويقود النمو فى مجالات كثيرة، موضحًا أن الدولة بعد جائحة فيروس كورونا لديها اهتمام كبير بالبنية المعلوماتية، و تقديم خدمات أفضل للمواطن.





الهدف من مركز التكنولوجي المتنقل، هو توفير الخدمات للمواطنين بشكل سريع وبسهولة، مؤكدة أنه تم تطوير 250 مركز تكنولوجي يقدم إجمالي 120 خدمة على مستوى الدولة، كما تم إطلاق بوابة خدمات المحليات lgs.gov.eg في أغسطس 2020 والتى تتيح حاليًا نحو 40 خدمة، وتم تحصيل مبلغ نحو 36 مليون جنيه من خلال الدفع الإلكتروني على البوابة.





قدمت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط ، الشُكر لدولة الإمارات، وإدارة الجائزة ، وجامعة الدول العربية ، على حصولها على جائزة أفضل وزيرة عربية من دولة الإمارات . وقد

وأشارت " هالة السعيد " إلى إن سعادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومي ، كأفضل وزير عربية ، والتي ظهرت من خلال نشرها عبر حسابها على " الأنستجرام " : " تشرفت اليوم بحصولي على جائزة أفضل وزيرة عربية بجائزة التميز الحكومي العربي لعام 2020، التميز رحلة، ونشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإدارى ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل الوصول إلى كيانات إدارية حكومية ذات كفاءة وفاعلية تطبق مفاهيم الحوكمة وتساهم فى تطوير أداء الحكومة المصري.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن هذا التقدير والجائزة ليس لشخص ، ولكن للجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال التطوير الحكومي ، وخطط التنمية التي قامت بها ، مؤكدة أن نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة فى الأداء المؤسسى هو هدف نسعى جميعًا إلى تحقيقه، وفق توجيهات الرئيس " عبد الفتاح السيسى " رئيس الجمهورية.

وأضافت " السعيد " ، أن هذه الجائزة هي تقدير للمرأة المصرية ، معقبة : " أنا مكنتش هقدر أحصل على هذه الجائزة " ، بدون الدعم السياسي غير المسبوق من قبل القيادة السياسية ، ورئيس الوزراء ، مشيرة إلى أن المرأة المصرية في الوقت الحالي تتولى العديد من الملفات المتنوعة داخل الحكومة المصرية ، أي داخل عمل الحكومة المصرية .

وعقبت قائلة : " مفيش حد بينجح لوحده ، لازم عمل جماعي " ، شاكرة كل العاملين في الوزارة ، ومؤكدة على عمل وكفاءة المرأة في المجالس النيابية ، والحكومة المصرية ، وجميع المراكز القيادية داخل الدولة المصرية ، منوهة إلى أن ما حدث من إنجازات إدارية وغيره يرجع إلى القيادة السياسية .







