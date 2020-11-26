حبس عامل قتل صديقه فى عين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه بعد أن غدر به اثناء استضافته داخل شقته واستيلائه على متعلقات ولاذ بالفرار.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة والمتهمة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

كما كلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه لبيان اسباب الوفاة والاداةر المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما قام عامل بالغدر بصديقة وقتله طعنا بسكين بعد أن استضافه داخل شقته واستولي على متعلقاته ولاذ بالهرب إلى أن تم ضبطه.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

تبلغ للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأرضية صالة الشقة محل سكنه وبها إصابات وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، وقرر نجل القتيل أنه اكتشف الواقعة وسرقة هاتفه المحمول وحافظة نقوده .

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة القسم ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بمسكنه وإقامته بمفرده ،اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منه ، وسرقة محتويات مسكنه .

وفى سبيل ذلك توجه لمسكن المجنى عليه بتاريخ الواقعة، وعقب قيام الأخير باستضافته وإعداد مشروب له قام بمغافلته وبادره بطعنة بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من أعلى منضدة بصالة الشقة "المعثور عليه بمحل الواقعة" مما أدى لحدوث إصابته والتى أودت بحياته.

وقد استولى المتهم على هاتفه المحمول ، وكذا حافظة نقوده وبداخلها (مبلغ مالى- فيزا كارت- متعلقات شخصية) ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.