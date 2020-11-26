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رياضة

مبابي ينعى أسطورة كرة القدم مارادونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:33 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نعى كليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، أسطورة القدم العالمية الأرجنتيني دييجو مارادونا". 

ونشر "مبابي"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لـ مارادونا معلقا عليها "ارقد بسلام يا أسطورة ستبقى في تاريخ كرة القدم للأبد شكرا لك على كل هذه المتعة التي اعطيتها للعالم كله". 

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو ماردونا

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.

مارادونا ، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور ، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارداونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة من بين آخرين وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وكان آخر ظهور لمارادونا نشره المتحدث باسمه، عندما كان محتجزًا في المستشفى.


وظهر مارادونا في الصورة المنشورة يوم 11 نوفمبر الجاري، يصافح طبيبه ليوبولد لوك في بوينس آيرس.

وغادر مارادونا المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضي بعد نجاح عملية إزالة جلطة دموية من المخ.
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