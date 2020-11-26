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محافظات

لمواجهة كورونا.. بيطري الشرقية يكثف أعمال التطهير والتعقيم ويعقد 18 ندوة تثقيفية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.


وأشاد بدور مديرية الطب البيطري واستمرارها في أعمال التطهير والتعقيم لديوان المديرية والإدارات البيطرية التابعة لها وكذلك تنظيم ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بطرق الوقاية والعلاج من الفيروس، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.


وأضاف الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن المديرية قامت بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة أعمال التطهير والتوعية من فيروس كورونا، كما قامت بتطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع العاملين وإجراء التطهير لجميع أسطح (المكاتب – الكراسي – الأرضيات) بمقر الديوان العام للمديرية والإدارات البيطرية الخارجية بالمراكز.


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أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بعقد (18 ندوة) تثقيفية لتوعية العاملين بالمديرية وبالإدارات الخارجية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على اتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. 


وأشار إلى أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية للوقاية من الأمراض الوبائية والفيروسات ومنع انتشارها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


كما أعلن محافظ الشرقية استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 56 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.


أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

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