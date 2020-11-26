آداب عين شمس: ننتهي من امتحانات الميدتيرم للمستوي السابع اليوم.. والدراسة مستمرة

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ، إن الدراسة تستمر اليوم بشكل إيجابي حيث حضر كافة الطلاب وأعضاء هئية التدريس للمحاضرات في المواعيد المقررة، ويؤدي الطلاب إمتحانات الميدتيرم بشكل طبيعي الإ قلة من الاقسام والذي تم إلغاؤها فقط من أستاذ المادة وهو أمر فردي.

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وأضافت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن اليوم اخر أيام إمتحانات الميد تيرم للمستوي السابع بأقسام الكلية ،مشيرةً الى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وذلك لضمان أستمرار عملية الإمتحانات وللحد من انتشار العدوي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وأكدت وكيل شئون الطلاب علي أستكمال عملية توزيع أسطوانات المقررات الدراسية الي أن ينتهي كل الطلاب من أستلمها بعد دفع المصروفات ،موكدةً علي رفع كافة المقررات الدراسية لإمتحانات الميدتيرم علي المنصات الإلكترونية وبنوك الأسئلة

واستطردت ، أنة الى الآن لم يتم أكتشاف أى حالات أشتباة بفيروس كورونا بين الطلاب او أعضاء هيئة التدريس او العاملين ،لافتةً ألى منع دخول أي طالب الى الحرم الجاعي دون إرتداء الكمامة والتعقيم المستمر لقاعات التدريس

وكانت قد قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شؤون كلية الآداب بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة لها إن الكلية تهتم بالأنشطة الطلابية التي تعد عاملا أساسيا لخروج الطالب من الأجواء الدراسية والتي يهتم جميع الطلاب بالاشتراك فيها، مؤكدة أن إقامتها وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأضافت "كامل" في تصريحات خاصة لموقع "صد البلد" أنه تم تقليل أعداد الطلاب لنسبة تصل إلى 25 % داخل الحرم الجامعي لممارسة الأنشطة التي تحتاج الى تدريبات عملية (كالشنطرنج وكورة القدم وغيرها ..) ، وإطلاق باقي الأنشطة عبر الإنترنت من المنازل ،مشيرة إلى قيام الكلية بالمعسكرات والاحتفالات في ظل الإجراءات الاحترازية المقررة.

وأوضحت وكيل الكلية لشؤون الطلاب أن هذه الحفلات تقام بشكل طبيعي وبمراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب والتشديد علي التدابير الوقائية ،لافتة إلى أنه لم يتم رصد أى حالات أشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا " بين الطلاب، وأن امتحانات "الميد تيرم" تسير بشكل إيجابي والتزام الطلاب بالحضور في المواعيد المقررة بجداول الامتحانات.