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توك شو

مياه الشرب بـ القاهرة والجيزة تعتذر للمواطنين.. تعرف على السبب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:56 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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البهي عمرو
قال وليد عابدين المتحدث الرسمى باسمى شركتي القاهرة و الجيزة لمياه الشرب و الصرف الصحي، إن هناك استعداد للتعامل مع مياه الأمطار منذ شهر 9 الماضى، موضحًا أنه تم عمل تطهير شبكات الصرف الصحى بالمحافظة.

وأضاف خلال حواره على قناة " دي إم سي" أن هناك تواصل مستمر مع هيئة الأرصاد، ويتم توزيع المعدات على جميع النقاط الساخنة التي
يكون بها تجمعات للمياه.

ولفت إلى أن المياه تتجمع فى المناطق المنخفضة، ويكون هناك تعامل بشكل سريع.

وأشار إلى أن قطع المياه عن المواطنين يكون من أجل التخفيف على الشبكة وسحب مياه الأمطار، مؤكدًا " بناخد قرار القطع بصعوبة ولكن نعتذر للمواطنين" وأوضح أن المواطنين فى حالة ترشيد الاستخدام لن يتم قطع المياه. 

وقد كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة على بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع استمرار الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وستكون أمطارًا غزيرة ورعدية على فترات من اليوم.



وأضافت إيمان شاكر،  أن محافظات شمال الوجه البحري من المتوقع أن تشهد أمطارًا، وبالفعل بعض المحافظات حاليًا تشهد أمطارًا مثل دمياط والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.



وأوضحت أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار، وتكون السحب الكثيفة والرعدية، ومستمر حتى غد الجمعة.

وفى سياقا اخر ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة،  وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح. 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.



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