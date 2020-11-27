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مرأة

تشبه الفطيرة.. دراسة تؤكد بقاء كورونا على الأسطح لعدة أيام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:00 ص
دراسة تؤكد بقاء
دراسة تؤكد بقاء كورونا على الأسطح لعدة أيام
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حياة عبد العزيز
كشفت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يمكن أن يظل معديًا على الأسطح لعدة أيام.

وحسب موقع "mirror"،  تعيش معظم قطرات الجهاز التنفسي على الأسطح لبضع ثوانٍ، فقد ثبت أن قطرات SARS-CoV-2 تعيش لعدة أيام على بعض الأسطح.

وقام باحثون من IIT Bombay بتحليل أوقات تجفيف الأغشية السائلة الرقيقة على الأسطح لفهم كيف يمكن لفيروس SARS-CoV-2 البقاء على قيد الحياة على بعض الأسطح لفترة طويلة.

يشير تحليلهم إلى أن جزيئات الفيروس التاجي كورونا تشكل غشاء رقيقًا يشبه الفطيرة، مما يسمح لها بالبقاء لساعات.

قال أميت أجراوال، المؤلف المشارك في الدراسة: "يُظهر نموذجنا الخاص بنقل الأغشية الرقيقة أن فترة بقاء أو تجفيف غشاء سائل رقيق على سطح ما يكون في حدود الساعات والأيام، على غرار ما لوحظ في قياسات عيار الفيروس.

وتابع إنها تلتقط وقت البقاء الأطول نسبيًا على البلاستيك والزجاج مقارنة بالمعادن.

وفقًا للباحثين، يستغرق الفيلم الشبيه بالفطيرة وقتًا أطول حتى يجف من معظم قطرات الجهاز التنفسي.

أوضح راجنيش بهاردواج، مؤلف مشارك في الدراسة: "كانت المفاجأة الأكبر لنا أن وقت تجفيف هذا الفيلم النانومتري يكون في حدود ساعات، ويشير إلى أن السطح ليس جافًا تمامًا، وأن الفيلم النانومتري الذي يتبخر ببطء يوفر الوسيلة المطلوبة لبقاء الفيروس التاجي كورونا.

بناءً على النتائج، يحث الباحثون الجمهور على توخي الحذر بشأن الحفاظ على نظافة الأسطح للوقاية من فيروس كورونا.

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وأضاف السيد أغراوال: “من المستحسن تطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر ، مثل مقابض الأبواب أو الأجهزة المحمولة باليد ، وداخل المستشفيات والمناطق الأخرى المعرضة لتفشي المرض.

ونوصي أيضًا بتسخين الأسطح ، لأنه حتى درجات الحرارة المرتفعة لفترة قصيرة ، والتي يكون فيها السطح في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة البيئة المحيطة ، يمكن أن تساعد في تبخير الطبقة النانومترية وتدمير الفيروس.
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