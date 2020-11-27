تشبه الفطيرة.. دراسة تؤكد بقاء كورونا على الأسطح لعدة أيام





وحسب موقع "mirror"، تعيش معظم قطرات الجهاز التنفسي على الأسطح لبضع ثوانٍ، فقد ثبت أن قطرات SARS-CoV-2 تعيش لعدة أيام على بعض الأسطح.





وقام باحثون من IIT Bombay بتحليل أوقات تجفيف الأغشية السائلة الرقيقة على الأسطح لفهم كيف يمكن لفيروس SARS-CoV-2 البقاء على قيد الحياة على بعض الأسطح لفترة طويلة.





يشير تحليلهم إلى أن جزيئات الفيروس التاجي كورونا تشكل غشاء رقيقًا يشبه الفطيرة، مما يسمح لها بالبقاء لساعات.





قال أميت أجراوال، المؤلف المشارك في الدراسة: "يُظهر نموذجنا الخاص بنقل الأغشية الرقيقة أن فترة بقاء أو تجفيف غشاء سائل رقيق على سطح ما يكون في حدود الساعات والأيام، على غرار ما لوحظ في قياسات عيار الفيروس.