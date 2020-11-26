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بكري: أبو العينين أعلن بكل شرف إهداء جائزة فخر العرب لأمهات الشهداء.. فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:33 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب حصل على جائزة فخر العرب في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، وجائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد.  

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن النائب محمد أبو العينين أعلن بكل فخر وشرف أنه يهدي هذه الجائزة لكل أم شهيد مات ابنها دفاعا عن الحق. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن النائب محمد أبو العينين أكد أن رجال الجيش والشرطة وقفوا لحماية الأمة العربية والوطن العربي . 

وقال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن قصص النجاح لا  تأتي صدفة، بل بمجهود وعرق وعمل، مؤكدا أن أول تحد له عمل مصنع وسط صحراء بدون عمالة مدربة.

وتابع عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أن أول مصنع أقامه وسط الصحراء منذ 40 عامًا، مشيرا إلى أن هذا المصنع تم بتكنولوجيا عالية.

وأضاف محمد أبو العينين خلال تسلمه جائزة فخر العرب 2020 كأحد أفضل الشخصيات تأثيرًا في الاقتصاد العربي، أنه تحدى وقام بعمل منتج من شركة صغيرة لشركة عالمية كبيرة وتم احتلال المركز الثالث على العالم.

ولفت إلى أن هناك 20 ألف عامل بشركة سيراميكا وتصدر لـ 106 دول، من بينها اـليابان أصعب سوق بالعالم. 


وتلقى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا، دعوة من الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية – بجامعة الدول العربية، تفيد باختياره كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، من قبل هيئة منح الجوائز العلمية في دبي .

وأعرب النائب محمد أبو العينين، عن فخره وسعادته بتلك الجائزة، قائلا: "شرف لي اختياري من جانب هيئة منح الجوائز العلمية في دبي كأحد أفضل الشخصيات تأثيرا في الاقتصاد العربي لعام 2020، ومنحي جائزة فخر العرب 2020 في مجال الاقتصاد". 
 

وأكد أبو العينين أن تلك الجائزة بادرة طيبة، وثقة غالية من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وهيئة منح الجوائز العلمية، برعاية السفير ذياب الرشيدي، عميد السلك الدبلوماسي في دبي والإمارات الشمالية، ورئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الكويت.


وأهدى أبو العينين الجائزة إلى الوطن الغالي مصر، رئيسًا وشعبًا على ما قُدم من إنجازات وما تحقق من طفرة إصلاحية تمكنت خلالها مصر من العبور إلى المستقبل برؤى مستنيرة وخطوات أسرع.


وأكد: أننا عازمون بما أوتينا من حب للأوطان وانتماء لها، أن نستمر في دعم مسيرة الإصلاح بالتصنيع والإنتاج والتأثير الفاعل في الاقتصاد المصري والعربي وفتح مجالات أكبر للشباب من أجل الريادة والتفوق والإبداع.

تُمنح الجائزة لأهم الشخصيات العربية التي شكلت نقطة تحول في مسار الحياة وكانت الأكثر تأٌثيرًا في الاقتصاد والمسؤولية الاجتماعية خلال العام الجاري 2020.
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