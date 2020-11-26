إنسان مهذب| انتصار السيسي: الرئيس له طبيعة خاصة وجاد في تعامله

كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عندما كانت في مرحلة الثانوية وهو في الكلية الحربية.





وأضافت انتصار السيسي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له طبيعة خاصة وشديد وجاد في تعامله، رغم أن شخصيته هادئة جدا في حياته، موضحة أنها تربط بينها وبين الرئيس السيسي صلة قرابة.





وأشارت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الرئيس السيسي رأي فيها مواصفات فتاة أحلامه، موضحة أن الرئيس السيسي كان حريصا على اهتمامها بالدراسة قبل الزواج، وكانت تشعر بالارتياح تجاه لرئيس خاصة أنه إنسان مهذب ومختلف.



