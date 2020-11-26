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توك شو

إنسان مهذب| انتصار السيسي: الرئيس له طبيعة خاصة وجاد في تعامله

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:17 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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قسم التوك شو
كشفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ارتباطها بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عندما كانت في مرحلة الثانوية وهو في الكلية الحربية.

وأضافت انتصار السيسي خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له طبيعة خاصة وشديد وجاد في تعامله، رغم أن شخصيته هادئة جدا في حياته، موضحة أنها تربط بينها وبين الرئيس السيسي صلة قرابة.

وأشارت  قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الرئيس السيسي رأي فيها مواصفات فتاة أحلامه، موضحة أن الرئيس السيسي كان حريصا على اهتمامها بالدراسة قبل الزواج، وكانت تشعر بالارتياح تجاه لرئيس خاصة أنه إنسان مهذب ومختلف.

وكانت قد نشرت قناة "dmc" برومو للحلقة على صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات القصيرة يوتيوب، بعنوان " لقاء خاص مع السيدة الأولى انتصار السيسي اليوم الخميس الساعة 9 مساء فقط على dmc" .

وقالت الإعلامية إسعاد يونس خلال البرومو: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهم بقيمة بلد مهم بحجم مصر".

وأضافت: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".
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