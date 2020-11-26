باحث بالمركز القومي للبحوث: فيروس كورونا يظهر بدون لون وآثاره مخيفة..فيديو

أكد دكتور مختار جمعة باحث بالمركز القومي للبحوث أن الخوف من فيروس كورونا نسبي مؤكدا أننا نعمل في المعمل مع اتخاذ الإحتياطات الكبيرة لأننا نتعامل مع الفيروس بشكل مباشر.





وأضاف جمعة خلال تصريحات له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد اننا ندخل إلى المكان ويتم إرتداء لباس كامل واق مشيرا إلى أن اسرت تعلم طبيعة عملي ويتم توصيتي باتخاذ جميع الإحتياطات اللزمة من أجل عدم إصابتي.





وتابع باحث بالمركز القومي للبحوث أن الصورة المتداولة على الإنترنت لفيروس كورونا هي مشابهة للمشهد الحقيقي ولكن الصورة الحقيقية للفيروس تكون لدون لون وتظهر بالشكل الأبيض والأسود.





وأشار جمعة إلى أن أثار فيروس كورونا مخيفة بشكل كبير .



