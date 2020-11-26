باحث بالمركز القومي للبحوث: فيروس كورونا يظهر بدون لون وآثاره مخيفة..فيديو

أكد دكتور مختار جمعة باحث بالمركز القومي للبحوث أن الخوف من فيروس كورونا نسبي مؤكدا أننا نعمل في المعمل مع اتخاذ الإحتياطات الكبيرة لأننا نتعامل مع الفيروس بشكل مباشر.
وأضاف جمعة خلال تصريحات له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد اننا ندخل إلى المكان ويتم إرتداء لباس كامل واق مشيرا إلى أن اسرت تعلم طبيعة عملي ويتم توصيتي باتخاذ جميع الإحتياطات اللزمة من أجل عدم إصابتي.
وتابع باحث بالمركز القومي للبحوث أن الصورة المتداولة على الإنترنت لفيروس كورونا هي مشابهة للمشهد الحقيقي ولكن الصورة الحقيقية للفيروس تكون لدون لون وتظهر بالشكل الأبيض والأسود.
وأشار جمعة إلى أن أثار فيروس كورونا مخيفة بشكل كبير .
علن الدكتور محمد محمود هاشم - رئيس المركز القومى للبحوث آخر المستجدات لفريق العمل البحثى المكلف بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في بيان جاء فيه:
منذ بداية الجائحة والإعلان عن ظهور فيروس كورونا المستجد فى الصين فى ديسمبر 2019، تم تشكيل فريق عمل برئاسة الأستاذ الدكتور محمد أحمد على- أستاذ الفيروسات ومدير مركز التميز العلمى للفيروسات، وعكف هذا الفريق على أبحاثه لإنتاج فاكسين مضاد لفيروس كورونا المستجد. حيث تم اجتياز المراحل الأولية للتعرف على نوعية الفيروس والتتابع الجينى له من عزلات مصرية.
وأضاف: تم تقسيم العمل على ثلاث فرق بحثية بيانها كالتالى:
الفريق الأول ويعمل على التوصل لإنتاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تم التوصل إلى أربعة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس، وأحد هذه اللقاحات الأربعة وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية، وتم تقديم ملف كامل إلى هيئة الدواء المصرية وقد أجازت الجزء البحثى الخاص بالمركز، وتقوم الهيئة الآن بتقييم إحدى الشركات التى سوف تقوم بإنتاج العينات الأولية (عينات الإنتاج القياسية) للبدء فى المرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين.
وتابع : لم يصدر من المركز القومى للبحوث أى بيانات عن موعد أو حجم إنتاج اللقاح. وأن ما ذكر فى بعض الصحف من أن المركز سوف ينتج 5000 جرعة أولية غير صحيح .. حيث إن المركز ليس جهة إنتاج، وأن من يتولى ذلك هى الشركة التى ستوافق عليها هيئة الدواء لإنتاج العينات الأولية.
مجموعة العمل الثانية كانت تعمل على إنتاج وتطوير علاجات للفيروس، و تم التوصل إلى أربع مواد مستخلصة من مصادر طبيعية، وهى الآن فى مرحلة التجارب الإكلينيكية مع إحدى الجهات التابعة للقوات المسلحة.
المجموعة الثالثة يتعلق عملها بتقدير الأجسام المضادة فى عينات الدم الواردة للمركز من جميع المستشفيات الجامعية الحكومية، وكذلك تطوير المجموعات التشخيصية الخاصة بالتعرف على الفيروس كورونا المستجد، وقد تمكن الفريق من إنتاجها.