10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد

وسط نجاح جماهيري مُمتد تعرض قناة "MBC مصر"، اليوم الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، وتعرض المسرحية الكوميدية "ولا في الأوهام".
تدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام"، تدور أحداثها حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعي فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، ما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.
ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.
إضافة إلى محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
وتُعرض مسرحية "ولا في الأوهام" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 27 نوفمبر 2020 الساعة 8:00 مساءً.
وشاركت الفنانة سارة درزاوي نجمة مسرح مصر متابعيها صورة جديدة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال احتفالها بخطوبتها في حفل صغير داخل المنزل.
وظهرت سارة درزاوي في حفل خطوبتها بفستان متوسط الطول ذي أكمام طويلة باللون البيج واتسم الجزء العلوى بالقماش الدانتيل الراقي بينما الجزء السفلي كان يعتمد على صيحة البليسة التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.
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واعتادت نجمة مسرح مصر على مشاركة متابعيها وجمهورها بأبرز الصور وهو ما كشف عن إطلالاتها وذوقها الأنيق في اختيار الملابس التي تظهر بها في مختلف المناسبات.
سارة درزاوي ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني مع الفنان أشرف عبد الباقي برنامج "جد جدًا" ثم في تياترو مصر الذي يضم عددا من الشباب الموهوبين ثم انتقلت إلى MBC وتغير الاسم من تياترو مصر إلى مسرح مصر، ومن المعروف عنها أنها كانت محجبة ثم خلعت الحجاب في عام 2015 عندما انتقلوا إلى MBC.
قالت سارة درزاوي نجمة مسرح مصر إنها بدأت التمثيل قبل عملها كمعيدة في كلية الآداب، من المرحلة الثانوية وحدث ذلك معها بالصدفة، بعدما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في مسرح المدرسة وكان أداؤها جيدا جدا، ومن هنا اكتشفت موهبتها التمثيلية.