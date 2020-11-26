انتصار السيسي تكشف أكثر 3 صفات يمتاز بها الرئيس وأصعب يوم مر عليها.. فيديو

كشفت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عددا من التواريخ الهامة وأصعب الأيام التي مرت بها مع الرئيس السيسي.





وقالت انتصار السيسي في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة "دي إم سي"، إن 30 يونيه كان أصعب يوم فى حياتها، معقبة: "اليوم دا كل الناس فرحت بيه وأنا كمان، لكن فى نفس الوقت كنت خايفة على أسرتى والمشاعر كانت متلخبطة".





وعن المولد النبوى، قالت قرينة الرئيس،: "اليوم دا بيفرح الناس كلها ولازم مع حبنا لسيدنا محمد نعمل بوصاياه زى الأخلاق الحميدة، الإخلاص فى العمل، مثل طيب للمسلم الصحيح، ذرعنا فى أولادنا مساعدة الكبار".





وعن يوم 19 نوفمبر يوم مولد الرئيس السيسى، قالت: "بحمد ربنا إنه أدانى الرئيس وعمره ما تغير من وقت ما كان ضابط صغير لحد دلوقت بيجمع بين حاجات كتير جدا الشدة، الحنية، الحزم".





وتحدثت انتصار السيسي، عن نشأة الرئيس السيسي، موضحة أنه من حي الجمالية وهي من ميدان الجيش، وهذه أحياء شعبية بها الأصول والمحبة والجيرة الأصيلة الطيبة.

وتابعت أن الرئيس السيسي حكم على المرأة النصرية بطريقة مختلفة لأنه رأى السيدة المصرية الأصيلة في المناطق الشعبية وما شاهده من مواقف وأفعال.

ونوهت إلى أنها التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تزوجت، موضحة أن الرئيس السيسي لم يكن عنده وقتا كافيا لقضاء «شهر العسل»، ويحب عمله جدا، ودائما يعطي الأسبقية للمرحلة القادمة.

ولفتت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.



