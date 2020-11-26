ميدان الجيش.. انتصار السيسي تتحدث لأول مرة عن نشأتها | فيديو

كشفت السيدة انتصار السيسي، عن تفاصيل نشأتها، موضحة أنها من ميدان الجيش والرئيس السيسي من الجمالية، وهذه أحياء شعبية تتميز بالمحبة والجيرة الطيبة وتتميز بالأصول.





وقالت انتصار السيسي خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة «DMC» إن الرئيس السيسي حكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة لأنه رأى السيدة المصرية الأصيلة في المناطق الشعبية وما شاهده من مواقف وأفعال.





وأشارت إلى أنها التحقت بكلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد الانتهاء من مرحلة التعليم الجامعي تزوجت، موضحة أن الرئيس السيسي لم يكن عنده وقتا كافيا لقضاء «شهر العسل»، ويحب عمله جدا، ودائما يعطي الأسبقية للمرحلة القادمة.





ولفتت انتصار السيسي، إلى أن الرئيس السيسي يحب كل التفاصيل والمتابعة والتواصل، وعندما يكون متواجدا في مكان يحب أن يتطلع ويعرف كل التفاصيل.



