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منوعات

عروس تتفاجأ بهدية غير متوقعة في حفل الزفاف من صديق زوجها .. صور

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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مريم صليب

في حفل الزفاف تكن كل خطوة للعروسين محط أنظار الجميع ، فإن كل كلمة و كل نظرة تحسب عليهم في ذلك اليوم ، فإن العفوية في تلك المواقف قد تكون سلاح ذو حدين إما أن تحول الموقف إلى كارثة عارمة أو يتغير الأمر إلى موقف مضحك و ينتهي كل شئ في ثوان .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن فتاة بالغة من العمر 24 عاما تحكي أنها تعرضت لموقف محرج أثناء إلتقاط الصور و تلقي الهدايا في حفل الزفاف منذ أسبوعين .

تروي السيدة أنها كانت برفقة زوجها يستقبلون أصدقائهم و أقاربهم على البوابة ، ذلك بعد بداية الزفاف، فقرر الإثنين أن يستقبلا بنهسهما الأصدقاء على البوابة ،لإلتقاط الصور التذكارية و فتح الهدايا بعد أن دفع الزوج بعض الفضول لإلقاء نظرة سريعة على بعض الهدايا .

صدم الزوجان من هدية أحد أصدقائه بعد أن توسل إليه بعدم فتحها في الزفاف حتى لا يستشعر الحرج و لكن في النهاية فوجئ بإصرار شديد من الزوج فقرر أن يرضخ لطلبه و فتح الحقيبة إذا يرى أغرب هدية قد يحصل عليها أي عروسين في يوم كهذا .

وجد الزوج 6 أنواع من الفوط بأشكال و أحجام مختلفة في الحقيبة ، في البداية شعرت الزوجة بحالة من الحرج الشديد و تمنت أن تهرب من المكان إلا أن الزوج كان أكثر حكمة في موقف كهذا .

نظرت الزوجة إلى زوجها بنظرات تعجب ، إلا أنه قرر أن يغير موازين الموقف و يحوله من غامض و غريب إلى كوميدي و ضحك إلى صديقه ليطمأنه أنه قبل كهديته ، و نظر إلى زوجته و همس في أذنها " نحن بحاجة إلى هدية كهذا فإنهم من الخامات الجيدة" .

تروي الزوجة ذلك الموقف و وصفت ما حدث في ذلك اليوم بـ" المخاطرة" ، فإن زوجها تصرف بهدوء و حكمة حتى لا يتسبب في مشكلة و ينتهي الأمر بكل هدوء و سلام و عفوية  

عروس تتفاجأ بهدية غير متوقعة في حفل الزفاف من صديق زوجها .. صور
عروس تتفاجأ بهدية غير متوقعة في حفل الزفاف من صديق زوجها .. صور
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