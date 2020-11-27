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سيارات

تسلا تعتزم إنتاج شواحن السيارات في الصين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتزم عملاق السيارات الكهربائبة تسلا إنتاج شواحن للسيارات الكهربائية في منشأة تم استئجارها بالقرب من مصنع سياراتها في مدنية شنجهاي الصينية.

واستعرضت وكالة بلومبرج تقريرا بيئيا رفعته الشركة الأمريكية إلى شنجهاي، يؤكد أن تسلا ستنتج ما تسمي شواحن  الجيل الثالث التي تتيح شحن السيارات الكهربائية بصورة أسرع وأكثر راحة للسوق المحلي في الصين.

وأشارت التقارير إلى أن المشروع سيعمل على مساحة 4841 متر مربع، مع وجود 200 عامل  لمدة 300 يوم سنويا .

وكانت شركة إدارة مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية قد أعلنت اعتزامها إضافة سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية  الأمريكية تسلا إلى المؤشر اعتبارا من يوم 21 أول ديسمبر المقبل.

ووفقا لضخامة القيمة السوقية للشركة ، قالت شركة " إس آند بي داو جونز إنديكي " التي تدير مؤشر إس آند بي 500 إنها تدرس إمكانية تسجيل الأسهم على المؤشر دفعة واحدة أو على شريحتين منفصلتين، وأنها ستعلن في وقت لاحق اسم الشركة التي سيتم شطب سهمها من المؤشر ليحل سهم تسلا محله.

وشركة تسلا مملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وتعتبر منذ وقت طويل مرشحة للانضمام إلى هذا المؤشر المرموق للأسهم الامريكية بفضل نجاحاتها خلال العام الحالي.

كما أن الكثير من المستثمرين توقعوا منذ ثلاثة أشهر الانضمام إلى المؤشر عندما حققت شركة تسلا شرطا أساسيا للتسجيل وهو تحقيق أرباح لمدة أربعة فصول متتالية.

وكشفت تسلا في أكتوبر الماضي عن تحقيق نتائج قوية مع استمرارها في تسجيل الأرباح للربع الخامس على التوالي وهو ما مهد الطريق تماما أمام وصول السهم إلى مؤشر إس آند بي.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا عن نتائج أرباح الربع الثالث من العام المالي الجاري، والذي جاء على غير المتوقع بتسليم الشركة 500 ألف سيارة علاوة على ارتفاع إيرادات صانع السيارات الكهربائية إلى 7 مليار جنيه إسترليني.
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