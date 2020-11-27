ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نهائي افريقيا.. 3 نجوم بالزمالك توجوا بلقب دوري أبطال افريقيا .. تعرف عليهم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
ما لا يعرفه الكثيرون أن الجيل الحالي من نجوم الزمالك الذى يسعى للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عندما يلتقى غريمه التقليدي النادي الأهلي في التاسعة مساء اليوم بإستاد القاهرة الدولي يمتلك ثلاثة لاعبين سبق لهم التتويج باللقب القاري من قبل.

وحصل المغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم على لقب دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017 رفقة الوداد على حساب النادي الأهلى بعدما سجل بن شرقى هدف الفوز بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء برأسية من عرضية زميله محمد أوناجم.

فيما توج الفهد الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا صانع العاب الفريق الأبيض وقائده الحالي بنسخة 2002 وهى البطولة الأخيرة التى توج بها الفارس الأبيض بهدف تامر عبدالحميد فى مرمى الرجاء المغربي وكان شيكا وقتها شابا لم يتجاوز الـ 18 ربيعا.

ويأمل شيكابالا فى التتويج باللقب القاري الثاني فى هذه البطولة اليوم ورفع الكأس الغالية والتأهل الى مونديال الأندية لينهى مشواره الكروي على أفضل ما يكون خاصة أن أمامه فرصة لخوض لقاء السوبر الأفريقى فى ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربى حال الفوز بالأميرة السمراء الليلة.

وحصد شيكابالا مع الزمالك 13 لقابا من قبل بواقع دوري أبطال أفريقيا 2002 و2 سوبر أفريقى 2003 و2020 و 2 دوري 2003 و2004 و6 القاب للكأس و2 للسوبر المصري.

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والأفريقية اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، مباراة نارية بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا " نهائي القرن:

 

القنوات الناقلة لنهائي القرن:

 

ومن المقرر أن يتم نقل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس المفتوحة عبر التردد الأرضي، وبي إن سبورتس 1 و 7، وبي إن سبورت 15 الفرنسية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إنجازات وانكسارات.. مشوار حافل لـ الأهلي في طريق الوصول للنجمة التاسعة

بعد تأهل الأهلي والزمالك للنهائي.. لقب دوري أبطال أفريقيا يعود لأحضان مصر بعد غياب 7 أعوام

نهائي القرن.. 4 نجوم حاليين فازوا مع الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

رسالة حماسية من حازم إمام لـ لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا

قناة الزمالك: الونش يغيب رسميا عن مواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

نهائي القرن.. علي معلول يحاول الهروب من نحس في مباراة الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أبطال أفريقيا.. تشكيل الأهلي المتوقع قبل مواجهة الزمالك في النهائي

مجلس الوزراء ينفي إخفاء المستشفيات الحكومية للأعداد الحقيقية لوفيات كورونا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر شيرين سيف النصر وأزواجها

وصول دفعة جديدة من عربات السكك الحديدية الروسية لميناء الإسكندرية .. صور

خطيب المسجد الحرام: النبي كان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل

مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد دعم ليفاندوفسكي في نهائي أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازة عسكرية.. كيف ودع السودانيون حكيم الأمة «الصادق المهدي»؟

هوندا تستعد للكشف عن أيقونتها سيتي نسخة الهاتشباك.. السعر والمواصفات.. صور

10 صور من عرض مسرح مصر اليوم .. شاهد