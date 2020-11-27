5 نصائح للسيطرة على مرض السكري والوقاية منه

1. تدرب على المشي السريع

2. انقاص الوزن

الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري مقارنة بالشخص الذي يتمتع بمؤشر كتلة جسم صحي، ينتج مرض السكري بشكل رئيسي عن نمط الحياة السيء، يمكن أن تؤدي عادات الأكل الخاطئة وعدم كفاية التمارين الرياضية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، تجعل السمنة الأنسولين غير فعال لنقل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة.





3. تجنب الإجهاد

يمكن أن تؤدي المستويات العالية من التوتر إلى تفاقم مرض السكري ، يقلل الإجهاد من إفراز الأنسولين من البنكرياس مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، يزيد الإجهاد أيضًا من إنتاج الهرمونات المتعاطفة التي ترفع مستويات الجلوكوز والكورتيزول، تجنب الإجهاد عن طريق أداء تمارين اليقظة وتجنب خطر الإصابة بهذا المرض المزمن.

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف تمدك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان بالشبع وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول، إنها تبطئ عملية امتصاص الجسم للجلوكوز وتمنع ارتفاعها المفاجئ. تمتلئ الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل مضادات الأكسدة.









