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5 نصائح للسيطرة على مرض السكري والوقاية منه

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:04 م
السكر
السكر
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نهى هجرس
مرض السكري هو أحد الأمراض الأيضية ومن أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، كل عام ، يؤثر على الملايين من الناس بسبب الخيارات الجينية وسوء نمط الحياة والنظام الغذائي.

يرتبط مرض السكري بالعديد من الأمراض الأخرى مثل أمراض القلب ومشاكل الفم والزهايمر والفشل الكلوي، ومع ذلك ، فإن الخبر السار هو أنه يمكن الوقاية من خطر الإصابة بمرض السكري في مقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2 من خلال نصائح صحية بسيطة.

وكشفًا لمت قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز النصائح الواجب اتباعها للوقاية من الإصابة بمرض السكري...

1. تدرب على المشي السريع 
يقترح الخبراء أن المشي لمدة 15 دقيقة بعد كل وجبة فعال في خفض مستوى السكر في الدم طوال اليوم، يحفز المشي إفراز الأنسولين من البنكرياس، عندما يتم إفراز كمية كافية من الأنسولين في الدم ، يقل خطر الإصابة بمرض السكري تلقائيًا، يمكنك أيضًا تجنب المصاعد وصعود السلالم أو اصطحاب الكلب في نزهة على الأقدام.

2. انقاص الوزن 
الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري مقارنة بالشخص الذي يتمتع بمؤشر كتلة جسم صحي، ينتج مرض السكري بشكل رئيسي عن نمط الحياة السيء، يمكن أن تؤدي عادات الأكل الخاطئة وعدم كفاية التمارين الرياضية إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، تجعل السمنة الأنسولين غير فعال لنقل الجلوكوز في الدم إلى الخلايا للحصول على الطاقة. 

3. تجنب الإجهاد
يمكن أن تؤدي المستويات العالية من التوتر إلى تفاقم مرض السكري، يقلل الإجهاد من إفراز الأنسولين من البنكرياس مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم، يزيد الإجهاد أيضًا من إنتاج الهرمونات المتعاطفة التي ترفع مستويات الجلوكوز والكورتيزول، تجنب الإجهاد عن طريق أداء تمارين اليقظة وتجنب خطر الإصابة بهذا المرض المزمن. 

4. تناول الأطعمة الغنية بالألياف 
تمدك الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان بالشبع وتجعلك ممتلئًا لفترة أطول، إنها تبطئ عملية امتصاص الجسم للجلوكوز وتمنع ارتفاعها المفاجئ. تمتلئ الأطعمة الغنية بالألياف أيضًا بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل مضادات الأكسدة.







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