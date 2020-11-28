Galaxy Z Fold2 من سامسونج يحصل على أندرويد 11.. اعرف السعر والمواصفات

Samsung ، الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 3.0 ، المعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل "أندرويد 11"، للجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي. أطلقت شركة سامسونج، الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم التابعة لها One UI 3.0 ، المعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل "أندرويد 11"، للجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي.





Galaxy Z Fold2 ، في كوريا الجنوبية ولكنها قامت بتعيقه سريعا بعد أن اكتشفت خطأ كبيرا يمنع المستخدمين من فتح هواتفهم بعد تثبيت التحديث.



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وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أصدرت سامسونج نظام التشغيل الأحد أندرويد 11 لهاتف، فيولكنها قامت بتعيقه سريعا بعد أن اكتشفت خطأ كبيرا يمنع المستخدمين من فتح هواتفهم بعد تثبيت التحديث.





والآن، استأنفت سامسونج إطلاق إصدار نظام التشغيل وأصدرت الشركة تحديثا عاجلا للهاتف الذي القابل للطي، ويحمل الإصدار التجريبي الجديد للبرامج الثابتة رقم F916NKSU1ZTKD .





ويأتي الإصدار الجديد بإصلاحا للثغرة التي تسببت في إغلاق أجهزة Galaxy Z Fold2، وتبلغ مساحة واجهة المستخدم الجديدة 190 ميجابايت والتي تتضمن أيضًا تصحيحأمان لنظام التشغيل أندرويد لشهر نوفمبر 2020.

وبينما تختبر سامسونج واجهة المستخدم One UI 3.0، على الجيل الثاني من هواتفها المطوية Galaxy Z Fold2، أغلقت الشركة الكورية الجنوبية مؤخرا البرنامج التجريبي لسلسلة Galaxy Note20، مما يشير إلى قرب إطلاق الإصدار الثابت من واجهة المستخدم.





وكانت سامسونج قد أعلنت خلال العام الجاري، عن هاتف Galaxy Z Fold2، بتصميم مصنوع من الزجاج بالكامل مع إطار معدني من مادة الألومنيوم، ويحتوي الهاتف على منفذ شحن من نوع . Type-C





ويأتي هاتف Galaxy Z Fold2، بشاشتان الأولى هي شاشة قابلة للطي بقياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية.





ويعمل هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 865+، مقترنا بذاكرة داخلية بسعة 512 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، كما يحتوي على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 وات.





ويتوفر هاتف Galaxy Z Fold 2 5G، في لونين فقط هم الأسود والبرونزي، بسعر 2999 ولار أمريكي(أي ما يعادل 46,899 جنيها مصريا).