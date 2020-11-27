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أخبار العالم

أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على اغتيال العالم النووي فخري زاده

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:06 م
حسين سلامي قائد الحرس
حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني
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قسم الخارجي
أكد حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني أن إيران ستكمل طريق العالم النووي محسن فخري زاده بأكبر من ذي قبل.

وشدد اللواء سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني على أنهم سيعاقبون مرتكبي جريمة الاغتيال.

ونقلت وسائل إعلامية عن قائد الحرس الثوري الإيراني قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة يجب أن يدركوا أن ارتكاب جريمة اغتيال العالم محسن فخري زاده لن تعرقل مسار الشعب الإيراني.

من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتيال محسن فخري زاده.

كمأ أكد قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي أن يد أمريكا والكيان الصهيوني ومجاهدي خلق تقف بوضوح خلف عملية اغتيال العالم فخري زاده.

وشدد على أن إيران تحتفظ بحق الانتقام من "العدو" بعد مقتل العالم محسن فخري زاده.

بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر أن طهران  ستوجه الرد الحازم والساحق على اغتيال فخري زادة في الوقت المناسب.

وأصيب العالم النووي الإيراني بجروح بالغة إثر تفجير استهدف سيارته، ما أسفر عن مقتله. 
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