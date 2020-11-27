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رياضة

نهائي القرن .. شيكابالا يتعادل للزمالك بهدف عالمي في شباك الأهلي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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محمد سمير
عادل نادي الزمالك النتيجة مع النادي الأهلي باحراز هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1 في نهائي القرن الذي يجمع بين الفريقين في دوري ابطال افريقيا علي استاد القاهرة .

واحرز محمود شيكابالا هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر اللقاء بعد مراوغة علي معلول وجونيور اجاي وسددها رائعة لتسكن مقص الشناوي .


بدأت المباراة حماسية بين الفريقين وتناقل لاعبي الاهلي و الزمالك الكرة في وسط الملعب بحثا عن المساحات ونجح مروان محسن في الوصول الي منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 2 من عمر المباراة ولكنه تصرف فيها بطريقة خاطئة واستحوذ عليها دفاع الزمالك بسهولة .

واهدر حسين الشحات فرصة التقدم المبكر في الدقيقة الخامسة بعدما انفرد بمرمي الزمالك ولكن تألق ابو جبل واخرج الكرة الي ركلة ركنية نجح السولية في احراز الهدف الاول للاهلي في الدقيقة السادسة .


ودخل الأهلل المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي أفشه
خط الهجوم: مروان محسن

فيما جاء تشكيل الزمالك كالتالى :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : محمود علاء و محمد عبد الغنى واحمد عيد و اسلام جابر 

خط الوسط : طارق حامد وفرجانى ساسى واحمد سيد زيزو و شيكابالا 

خط الهجوم : أشرف بن شرقى و مصطفى محمد 

وتواجد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مقصورة استاد القاهرة لمساندة الفريق الأحمر في مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأحمر طالب اللاعب بالتواجد في الاستاد للاحتفال باللقب في حال تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن مؤمن زكريا ابتعد عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب مرضه، ويخضع اللاعب للعلاج على أمل العودة للملاعب.
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