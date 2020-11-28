الحكم موفق.. رضا البلتاجي: الزمالك لم يستحق ركلة جزاء في نهائي القرن.. فيديو

قال رضا البلتاجي، الحكم الدولي السابق، إن طاقم الحكام محظوظ خاصة المساعدين لكن بشكل عام كان ادائهم جيدا.





وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، "تغيير الحكم رضوان جيد يصير الشك بعض الشئ، وتأخر اعلان طاقم حكام اللقاء أمر غير جيد".





وتابع :" الحكم الجزائري مصطفى غربال، كان قراره صائبا في عدم احتساب ركلة جزاء للمغربي أشربف بن شرقي، وحكم الفار وافقه على ذلك".



