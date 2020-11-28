ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد اندثاره مع الماضي.. فن المكرمية يعود من جديد بسبب كورونا.. فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف - عدسة : هدير عبده
استغل الكل وقته فى فترة الحظر بسبب فيروس كورونا بطرق مختلفة، ومنهم من أضاعها هباءً ومنهم من استفاد بوقته فى تعلم فن جديد أو لغة جديدة أو عمل جديد، ولكن أميرة استغلته بطريقة مختلفة أفادتها، حيث قامت بتعلم فن المكرمية فى تلك الفترة البسيطة، ويُعتَقد أن المكرمية أصلها يمتد إلى القرن الثالث عشر للنساجين العرب.


فن المكرمية هو  فن الدانتيل العربي، ويسمى كذلك فن التعقيد الزخرفي، وهو حبك الخيوط والحبال بطريقة فنية تضفي عليها مظهرا جماليا، وتستخدم المكرمية في الستائر والحقائب والقلائد والأباجوارات وغيرها من الكثير من الاستخدامات.


تقول أميرة خيرت إن فن المكرمية ممتع فى عمله، وهو عبارة عن خيوط متشابكة لعمل أشكال هندسية أو على حسب الاستخدام المطلوب لها وهو فن عربى قديم ترجع أصوله للعرب، ولكن إيطاليا وإسبانيا أعجبهما هذا الفن وما زالتا إلى الآن تنتجان منه وتطورانه بإجادة كبيرة أكثر من العرب أنفسهم.


وتوضح أنها لم تكن تعرف ما يعنيه فن المكرمية، وأن الموضوع بدأ فى وقت حظر كورونا، حيث كانت تبحث عن فنون يدوية وظهر أمامها فن المكرمية، فبدأت بمعرفة الفن وتاريخه ودراسته، ثم بدأت التعلم عن طريق العديد من التطبيقات ومن خلال التعليم أون لاين.


وتضيف: "القليل فى مصر من يهتم بصناعة المكرمية وتقديرها والاهتمام بتفاصيلها لعشقهم لهذا الفن، ولكن اتجه العديد إلى عمل المكرمية دون معرفتها أو معرفة الفن نفسه ودراسته والقيام ببيعه أونلاين دون أى تقدير للفن كفن تراثى"، وتؤكد أنها يمكن أن يتم تصنيع الحقائب منها والديكورات والمفروشات والعديد من الإكسسوارات والكثير من الاستخدامات الأخرى.


وأشارت إلى أن هدفها من تعلم فن المكرمية هو أن يعرف الكثير مثلها عن هذا الفن والاهتمام بتفاصيله، وألا يشاهدوا المكرمية ولا يعرفوا اسمها ويقولوا إنها مجرد شيء يعلق للتزيين فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المتحف المصري الكبير يستقبل 2000 قطعة أثرية جديدة

في عيد ميلاد اليسا.. اِعرف عمرها وسبب عدم استكمال دراستها الجامعية

أشعر بسعادة كبيرة.. إليسا تشكر أصدقاءها لهذا السبب

فيروز نبيل تكتب: خلف الستائر

ترشيحاتنا

37 دعاء للميت بعد صلاة الفجر مكتوب.. رددها الآن ليصفح الله عنه

السيسي يتوجه الي مدينة جوبا.. ويلتقي سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان.. اليوم

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تحتفل بالأميرة التاسعة.. الخطيب يقبل رأس مؤمن زكريا .. تركي الشيخ يهدي الأحمر أغنية بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا

بعد قرار الرئيس بإنشاء المرحلة الثلاثة.. «أهالينا» حكاية منقذ الأهالي من أعماق العشوائيات

بسبب كورونا.. زعيم كوريا الشمالية يشن حملة إعدام شرسة ويحظر الصيد ويغلق العاصمة

وزير الرياضة: مبروك للنادي الاهلي.. والقطبان شرفوا مصر

Advertisements

وفاة نائب برلماني بالقليوبية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.. اسرته: لم يحتفل بفوزه

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

حسين الشحات يروي كواليس طرده مع لاعب الزمالك عقب نهائي القرن

تركي الشيخ يهدي الأهلي أغنية احتفالا ببطولة أفريقيا.. فيديو

كيف تقضي الصلاة الفائتة ؟.. احذر 3 أخطاء يقع فيها الكثيرون

بعد ساعات من وفاته.. شاهد لحظة استيقاظ ميت يصرخ داخل المشرحة| صور

ملقاة على الطريق.. شاهد سعودي يعثر على شنطة سفر بداخلها جثة | صور

السولية: أشكر رمضان ولاعبى الاهلي الكبار على المساهمة فى لقب أفريقيا

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تحتفل بالأميرة التاسعة.. الخطيب يقبل رأس مؤمن زكريا .. تركي الشيخ يهدي الأحمر أغنية بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان

متى ستتألق.. ميدو ينتقد حسين الشحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور

عارضة أزياء تعتزل لنصرة الحجاب وتشكر كورونا.. من هي «حليمة عدن»| صور

باحثون صينيون: فيروس كورونا نشأ في الهند وليس وهان