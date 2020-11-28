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رياضة

بعد تهنئة النادى الأهلى بلقب دورى الأبطال.. ميدو: هنكسب أفريقيا اللي جاي

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا، النادى الاهلى على التتويج بدورى أبطال أفريقيا، ونشر ميدو تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وكتب ميدو: "مبروك للاهلي وبقول لجمهور الزمالك ان الزعل طبيعي لان الماتش كبير وتوقيت الخسارة صعب والظروف كلها وقفت ضدنا لكن الحمد لله ولازم نفخر بفريقنا وباللاعيبه".

وتابع ميدو قائلا: "لازم نادي الزمالك يحافظ على الفرقة دي مع دخول حمزه المثلوثي واتنين لاعيبه كمان هنكسب افريقيا ان شاء الله الموسم اللي جاي". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

- الحمد لله ماتش وعدى لسه جاي كتير بس الفرقه تفضل ع حالها .. الكوره مش مكسب ع طول لازم تعثراات وتوفيق وعدم توفيق احنا فريقنا اقوى فريق ف القاره ..واخيرا شكرا طارق حامد ي اعظم خط وسط مدافع ف افريقيا .

الحمدلله رب العالمين
أعظم جيل في تاريخ الزمالك
فرحونا كتير وامبارح عملوا اللي عليهم واكتر.



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وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.

وقال الخطيب إن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك أمس الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

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