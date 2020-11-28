صادرات مصر من ورق الكتابة بلغت 1.95 مليون دولار 2020.. وتستهلك 600 ألف طن سنويا

كشف أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والصناعة والتغليف عن رفع مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لحل المشاكل التي تواجه صناعة ورق الكتابة والطباعة.

وقال في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " إن صناعة ورق الطباعة والكتابة تعاني منذ فترة نتيجة تراجع انتاج مصر من ورق الطباعة لعدم تأهيل مصانع شركتي مصر ادفو للب ورق الكتابة والطباعة وقنا لصناعة الورق.

وذكر جابر أن النسبة الأكبر من رأسمال الشركتين مملوك لشركة الشكر والصناعات التكاملية أحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة، بالإضافة إلى مجموعة من البنوك العامة وشركات التأمين العامة مثل بنك الاستثمار القومي وبنك مصر ومصر للتأمين.

وأكد أن إعادة تأهيل الشركتين يساهم في حماية حقوق المساهمين من المال العام وكذلك للحفاظ على العمالة حيث أن الشركتين في صعيد مصر والتي تعاني من البطالة وعدم تشغيل الشباب.

واقترح جابر عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء يضم جميع الجهات ذات الصلة لمحاولة إعادة تشغيل الشركتين مرة أخرى، وتتمثل الجهات في وزارت المالية والبترول والتموين والصناعة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الطباعة والتغليف.

وأشارت المذكرة التي حصل " صدى البلد " على نسخة منها، أن حجم انتاج مصر من الورق وورق الكتابة والطباعة يصل لنحو 155 ألف طن سنويا (ادفو نحو 60 ألف طن سنويا، ومصنع قنا نحو 95 ألف طن سنويا)، ويوجد مصنع آخر للورق وهو مصنع (راكتا) في أبو قير بالإسكندرية ولكنه أوقف إنتاج ورق الكتابة والطباعة والذي كان يصنع من قش الأرز وذلك بسبب المشاكل البيئية من السائل الأسود الناتج عن عملية صناعة الورق باستخدام اللب المصنع من قش الأرز.

ولفتت إلى أن حجم الاستهلاكي المحلي من ورق الكتابة والطباعة يبلغ نحو 600 ألف طن سنويا ويوجد عجز بنحو 70% يتم استيراده من الخارج بقيمة 270 مليون دولار طبقا لبيانات واردات الجمارك لعام 2019.

ونوهت المذكرة بأن قيمة صادرات مصر من ورق الكتابة والطباعة بلغت نحو 5,258 مليون دولار لعام 2019، فيما بلغت 1.95 مليون دولار حتى سبتمبر 2020.

وسجلت واردات مصر من ورق الكتابة والطباعة نحو 276.164 مليون دولار خلال العام الماضي، كما بلغت الواردات نحو 216.449 مليون دولار حتى سبتمبر 2020.

وبلغ حجم الاستيراد للدول الأوربية لهذا النوع من الورق نحو 8.188 مليار دولار خلال 2019، وسجل نحو 1.635 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط، كما بلغ حجم استيراد الدول الافريقية نحو 1.427 مليار دولار، وسجل حجم استيراد أمريكا نحو 3.789 مليار دولار، والقارة الاسيوية نحو 5.224 مليار دولار.