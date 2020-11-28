ثقافة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "للطفل المعاق حقوق يجب أن يحصل عليها" وتناولت التعريف بمعنى الإعاقة وأنواعها وبداية الإهتمام بهذه الفئة وحقوق الطفل فى الأديان السماوية والمواثيق الدولية والقانون المصرى.





وأقام قصر ثقافة حوض الرمال إحتفالية أعياد الطفولة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الطفل" وتحدث عادل سعد عن الطفل وأنه النواة الأساسية للمجتمع وأطفال اليوم شباب ورجال الغد، بالإضافة إلى عرض فني غنائي من أطفال القرية، إسكتشت مسرحي عن "الطمع"، مسرح عرائس، رقصة فنون شعبية، فقرة الساحر الذي قدم عدة ألعاب سحرية وترفيهية بمشاركة الحضور وفي الختام توزيع جوائز للمشاركين.





عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "أعياد الطفولة" وتحدثت سلوي جودة عن الأهتمام بالأطفال حيث أنهم مستقبل البلاد وأن الطفولة من أهم المراحل، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان"كفالة الرعاية الصحية والطبية للأطفال" وأوضحت سوسن محمد أن الرعاية الصحية والطبية للأطفال هدف تهتم به الدولة بجانب طرق الرعاية الصحية والتطعيمات للطفل عند الولادة والتطعيمات والتحسينات التى تعتبر من الأمور الأساسية للطفل "تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم تحليل الغدة الدرقية، تطعيم السعال الديكي والدفتريا".

نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تطوير المعلومات الثقافية" وتحدث العادلي حسان الوكيل الثقافي بمعهد فتيات القرنة عن المعلومات الثقافية وكيفية تطويرها والإحداثيات الثقافية وأهمية المعلومات الثقافية وأهمية نظم المعلومات الثقافية، بجانب ذلك عقد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقي قصيدتى "حنين الروح، عتاب"، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية من خامات البيئة وإعادة تدويرها "كيفية عمل حصان من الخامات البسيطة" نفذها حسن رفاعي من القماش والسلك والقطن.



