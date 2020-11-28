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ثقافة

ثقافة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
ندوة للتوعية بحقوق
ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق
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شمس يونس
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "للطفل المعاق حقوق يجب أن يحصل عليها" وتناولت التعريف بمعنى الإعاقة وأنواعها وبداية الإهتمام بهذه الفئة وحقوق الطفل فى الأديان السماوية والمواثيق الدولية والقانون المصرى.

وأقام قصر ثقافة حوض الرمال إحتفالية أعياد الطفولة لإدخال البهجة والسرور في نفوس الأطفال وتضمن الحفل محاضرة بعنوان "الطفل" وتحدث عادل سعد عن الطفل وأنه النواة الأساسية للمجتمع وأطفال اليوم شباب ورجال الغد، بالإضافة إلى عرض فني غنائي من أطفال القرية، إسكتشت مسرحي عن "الطمع"، مسرح عرائس، رقصة فنون شعبية، فقرة الساحر الذي قدم عدة ألعاب سحرية وترفيهية بمشاركة الحضور وفي الختام توزيع جوائز للمشاركين.

عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "أعياد الطفولة" وتحدثت سلوي جودة عن الأهتمام بالأطفال حيث أنهم مستقبل البلاد وأن الطفولة من أهم المراحل، كما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان"كفالة الرعاية الصحية والطبية للأطفال" وأوضحت سوسن محمد أن الرعاية الصحية والطبية للأطفال هدف تهتم به الدولة بجانب طرق الرعاية الصحية والتطعيمات للطفل عند الولادة والتطعيمات والتحسينات التى تعتبر من الأمور الأساسية للطفل "تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم تحليل الغدة الدرقية، تطعيم السعال  الديكي والدفتريا".
نظم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "تطوير المعلومات الثقافية" وتحدث العادلي حسان الوكيل الثقافي بمعهد فتيات القرنة عن المعلومات الثقافية وكيفية تطويرها والإحداثيات الثقافية وأهمية المعلومات الثقافية وأهمية نظم المعلومات الثقافية، بجانب ذلك عقد بالقصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقي قصيدتى "حنين الروح، عتاب"، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية من خامات البيئة وإعادة تدويرها "كيفية عمل حصان من الخامات البسيطة" نفذها حسن رفاعي من القماش والسلك والقطن.

نفذ قسم الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان "عمل برواز" بمرسم القصر، حيث قام أخصائي الفنون التشكيلية بعمل برواز بإستخدام ورق الفوم والورد وقلم رصاص ومقص وورق كرتون مقوى، وهدف الورشة إستخدام المواد البسيطة في المنزل وتحويلها لقطعة فنية، كما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية "رسم أعياد الطفولة" وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنفيذ المدرسة أسماء عبد السلام، بينما أقام قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عن "أعياد الطفولة" بإستخدام أقلام الرصاص والفلوماستر تنفيذ المدربة منى محمد على، بالإضافة إلى إقامة قصر ثقافة ارمنت ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين بألوان الخشب نفذها عمرو عبدالصبور.
ثقافة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق
ثقافة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق
ثقافة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق
ثقافة الأقصر تنظم ندوة للتوعية بحقوق الطفل المعاق
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