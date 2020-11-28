بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

يعتبر بلح الشام من أكثر وصفات الحلويات السورية الشهيرة في الشرق الأوسط، ويمكنك تقديم طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن للحصول على نفس مذاق بلح الشام الذي نقوم بشرائه جاهزًا من محلات الحلويات.
وقت التحضير : 10 دقائق
وقت القلي: 30 دقيقة
يكفي : 5 اشخاص
ويعتبر بلح الشام حلوى سورية المنشأ ويرجع سبب تسميتها إلى سبب ابتكارها، وقام صانعو الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، ومن هنا أطلق عليه بلح الشام، حيث تشكل العجينة وتسقى بالقطر، وينتشر تناولها في مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا والسودان، ويطلق عليها في العراق تسمية داطلي، وفي إيران باميه وفي تركيا تولومبا، وفيما يلي سنقوم بتقديم خطوة بخطوة طريقة عمل بلح الشام بالسميد .
ويحتوي بلح الشام على الكثير من السعرات الحرارية والدهون؛ حيث أن كل حصة تحتوي تقريبًا على 477 وحدة حرارية، و 30غ من الدهون، كما أنها تحتوي على 210 ملغ من الكولسترول، وذلك يشكل أكثر من نصف الكمية المسموح تناولها يوميًّا، لذا لا يجب الإكثار من تناولها إن كنتت تتبع حمية غذائية صحية لكي لا تسبب في زيادة الوزن.
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طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن
مقادير طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن
1/2 ليتر ماء
400 غرام دقيق
200 ملل زيت ذرة
6 عدد بيض
2 ملعقة صغيرة غرام ملح
2 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 لتر زيت عادي للقلي
1 لتر شربات ثقيل بارد
طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن
1- يُغلى الماء والزيت في قدر على النار، ثم يُضاف الدقيق، السكر الملح والملون التحريك بسرعة حتى تتماسك العجينة، ثم تُعجن في العجانة فيتصاعد البخار وتبرد قليلًا، وبتم ‘اضافة البيض، الواحدة تلو الأخرى مع استمرار العجن.
2- توضع العجينة في جيب الحلواني، وتُشكل أصابع توضع في الزيت الدافئ بالضغط على الكيس.
3- يُسخن الزيت على النار، وتُقلى أصابع بلح الشام حتى تنضج.
4- تُصفى من الزيت، وتترك حتى تبرد ثم تُغمس في الشربات .