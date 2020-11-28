بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

مقادير طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

1/2 ليتر ماء

400 غرام دقيق

200 ملل زيت ذرة

6 عدد بيض

2 ملعقة صغيرة غرام ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 لتر زيت عادي للقلي

1 لتر شربات ثقيل بارد









طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن





1- يُغلى الماء والزيت في قدر على النار، ثم يُضاف الدقيق، السكر الملح والملون التحريك بسرعة حتى تتماسك العجينة، ثم تُعجن في العجانة فيتصاعد البخار وتبرد قليلًا، وبتم ‘اضافة البيض، الواحدة تلو الأخرى مع استمرار العجن.





2- توضع العجينة في جيب الحلواني، وتُشكل أصابع توضع في الزيت الدافئ بالضغط على الكيس.







