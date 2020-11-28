ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

السبت 28/نوفمبر/2020 - 04:01 م
طريقة عمل بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن
Advertisements
آية التيجي
يعتبر بلح الشام من أكثر وصفات الحلويات السورية الشهيرة في الشرق الأوسط، ويمكنك تقديم طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن للحصول على نفس مذاق بلح الشام الذي نقوم بشرائه جاهزًا من محلات الحلويات.

وقت التحضير : 10 دقائق
وقت القلي: 30 دقيقة
يكفي : 5 اشخاص 

ويعتبر بلح الشام حلوى سورية المنشأ ويرجع سبب تسميتها إلى سبب ابتكارها، وقام صانعو الحلوى بإنتاج صنف يشبه البلح في تشكيله، ومن هنا أطلق عليه بلح الشام، حيث تشكل العجينة وتسقى بالقطر، وينتشر تناولها في مصر وبلاد الشام والعراق وتركيا والسودان، ويطلق عليها في العراق تسمية داطلي، وفي إيران باميه  وفي تركيا تولومبا، وفيما يلي سنقوم بتقديم خطوة بخطوة طريقة عمل بلح الشام بالسميد .

ويحتوي بلح الشام على الكثير من السعرات الحرارية والدهون؛ حيث أن كل حصة تحتوي تقريبًا على 477 وحدة حرارية، و 30غ من الدهون، كما أنها تحتوي على 210 ملغ من الكولسترول، وذلك يشكل أكثر من نصف الكمية المسموح تناولها يوميًّا، لذا لا يجب الإكثار من تناولها إن كنتت تتبع حمية غذائية صحية لكي لا تسبب في زيادة الوزن.

طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

مقادير طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن 

1/2 ليتر ماء
400 غرام دقيق
200 ملل زيت ذرة
6 عدد بيض
2 ملعقة صغيرة غرام ملح
2 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 لتر زيت عادي للقلي
1 لتر شربات ثقيل بارد


طريقة عمل بلح الشام للشيف حسن

1- يُغلى الماء والزيت في قدر على النار، ثم يُضاف الدقيق، السكر الملح والملون التحريك بسرعة حتى تتماسك العجينة، ثم تُعجن في العجانة فيتصاعد البخار وتبرد قليلًا، وبتم ‘اضافة البيض، الواحدة تلو الأخرى مع استمرار العجن.

2- توضع العجينة في جيب الحلواني، وتُشكل أصابع توضع في الزيت الدافئ بالضغط على الكيس.

3- يُسخن الزيت على النار، وتُقلى أصابع بلح الشام حتى تنضج.

4- تُصفى من الزيت، وتترك حتى تبرد ثم تُغمس في الشربات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقادير عمل بلح الشام بالنشا

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بلح الشام

في اليوم العالمي لها.. طريقة عمل فطائر بالقهوة

في 5 دقائق.. اصنعي أشهى بلح شام في المنزل

طريقة عمل بلح الشام.. بالسميد وبدون نشا

زي الجاهز.. طريقة عمل بلح الشام منال العالم

ترشيحاتنا

الإسكان: 10 ديسمبر المقبل.. آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. تفاصيل رسمية

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ مها أبوعوف

فى عهد الجماعة الإرهابية.. فيديو يكشف كواليس سرقة الهرم الأكبر

تعرف على مواصفات وأسعار السيارة فيات تيبو 2020 / 2021

قام يصرخ من تشريح جثته.. شاب يستيقظ من الموت بعد 3 ساعات من إعلان وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار هيونداي كريتا 2021.. صور

دراسة: فيروس كورونا يظل على الأسطح والزجاج من 80 إلى 150 ساعة.. تفاصيل

شاهد.. فيراري تطرح سيارة السباقات الجديدة 488 جي تي موديفيكيتا من فيراري